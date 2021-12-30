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横贯腾格里沙漠腹地 宁夏首条沙漠公路通车

2021年12月30日09:15 | 来源：人民网
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人民网北京12月30日电 （记者王连香）据交通运输部消息，12月29日，宁夏回族自治区首条沙漠公路乌玛高速公路青铜峡至中卫段通车。至此，宁夏高速公路通车里程达2068公里。

乌玛高速公路。交通运输部供图

乌玛高速公路起于内蒙古乌海，终至青海玛沁，途经内蒙古、宁夏、甘肃、青海4省区。此次通车的青铜峡至中卫段全长约123公里，有18公里横贯腾格里沙漠腹地。宁夏交投工程建设管理有限公司建设一部部长王金国介绍，项目遵循“阻沙先行、固沙为主、固阻结合”的设计理念，设置了砾石防火带、生态景观林带、高立式大网格沙障带、前沿阻沙栅栏带的“四带一体”防护体系，全力防止风沙侵蚀公路。

乌玛高速公路。新华社记者 冯开华摄

宁夏回族自治区交通运输厅建设管理处处长李常军表示，乌玛高速公路青铜峡至中卫段建成通车，实现宁夏北部工业和能源重镇石嘴山市与新材料基地青铜峡市快速通达，可有效缓解京藏高速公路过境段的交通压力。

乌玛高速公路。新华社记者 冯开华摄

据了解，宁夏交通运输部门依托该工程立项的《基于绿色生态理念的沙漠腹地高速公路建设关键技术研究》科研项目，系统全面地研究沙漠腹地高速公路建设的成套关键技术，形成了以沙漠高速公路沥青路面结构试验段为代表的10余项新技术成果，编制1项地方标准，努力把乌海至玛沁高速公路青铜峡至中卫段公路沙漠路段建造成绿色环保、生态低碳的“生态廊道”，有效弥补自治区内关于沙漠腹地高速公路建设的技术空白。

(责编：王连香、高雷)

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