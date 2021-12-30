人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

三部门：联合开展108条受恶劣天气影响较大路段挂牌督办

2021年12月30日09:01 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月30日电 （记者王连香）近日，交通运输部联合公安部、中国气象局印发《关于联合开展省级恶劣天气高影响路段优化提升工作督办的通知》，选择108条受雨雪雾等恶劣天气影响较大的路段共同挂牌督办，开展为期1年的优化提升工作，切实做好恶劣天气情况下的交通安全协同联动预警处置工作，最大限度降低恶劣天气对道路交通安全的影响。

据此印发的《恶劣天气高影响路段优化提升方案》（以下简称《方案》），分为基础版、标准版和提升版，旨在形成“一个标准、一套预案、一种措施”的恶劣天气交通警情处置规范化、标准化、智慧化流程。各地可根据恶劣天气类别、交通安全影响程度和影响路段条件进行交叉组合应用，也可以根据实际需求进行个性化功能定制和优化升级。

基础版方案根据气象部门提供的恶劣天气预警信息，提出在恶劣天气高影响路段路侧设置限速发布、路线诱导、汇入警示等前端设备，上下游相邻服务区、停车区、收费站等位置同步增加提示设施，实现交通警情事件自动检测、多部门联动预警处置、多渠道向社会发布。

标准版方案增加固定式气象信息采集设备，在恶劣天气高影响路段增加车速测速、车距测距等前端设备，实现天气实况信息采集，超速、控距等执法取证功能，适用于恶劣天气中、高影响路段。提升版方案增加移动式气象感知（如无人机等）、交通管制措施全路段梯级警示提示设备等，进一步实现管控路段气象信息采集、预警、交通管控与发布全覆盖，适用于恶劣天气高影响路段。

《方案》提出，通过加密布设气象感知设备等，实现预报预警信息和路面天气信息实时双向反馈闭环，为交通运输部门更好开展路网监测和应急处置调度、服务公众出行提供保障。

按照《方案》要求，交通运输部门将因地制宜确定具体路段的优化提升方案，及时发布交通气象信息，最大限度降低恶劣天气对道路交通安全的影响；优化提升道路工程建设，积极参与制定恶劣天气交通预警处置标准、预案和措施，切实提升恶劣天气交通应急管理能力和水平。

(责编：王连香、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
三部门：联合开展108条受恶劣天气影响较大路段挂牌督办
　　人民网北京12月30日电 （记者王连香）近日，交通运输部联合公安部、中国气象局印发《关于联合开展省级恶劣天气高影响路段优化提升工作督办的通知》，选择108条受雨雪雾等恶劣天气影响较大的路段共同挂牌督办，开展为期1年的优化提升工作，切实做好恶劣天气情况下的交通安全协同联动预警处置工作，最大限度降低恶劣天气对道路交通安全的影响。 据此印发的《恶劣天气高影响路段优化提升方案》（以下简称《方案》），分为基础版、标准版和提升版，旨在形成“一个标准、一套预案、一种措施”的恶劣天气交通警情处置规范化、标准化、智慧化流程。…
合肥至南昌2小时22分钟可达 京港高铁安九段明日开通运营
　　人民网北京12月29日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）获悉，京港高铁安庆至九江段（以下简称京港高铁安九段）将于12月30日开通运营，合肥至南昌间实现高铁直通、最快2小时22分钟可达，标志着“八纵八横”高铁网京港（台）通道商丘至深圳段全部贯通。 京港高铁安九段自安庆西站引出，经安徽省安庆市怀宁县、潜山市、太湖县、宿松县，湖北省黄冈市黄梅县，终至江西省九江市庐山站，线路全长176公里，设计时速350公里，全线共设安庆西、潜山、太湖南、宿松东、黄梅东、黄梅南、庐山7座车站，其中庐山站为既有车站。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部