人民网北京12月30日电 （记者王连香）近日，交通运输部联合公安部、中国气象局印发《关于联合开展省级恶劣天气高影响路段优化提升工作督办的通知》，选择108条受雨雪雾等恶劣天气影响较大的路段共同挂牌督办，开展为期1年的优化提升工作，切实做好恶劣天气情况下的交通安全协同联动预警处置工作，最大限度降低恶劣天气对道路交通安全的影响。

据此印发的《恶劣天气高影响路段优化提升方案》（以下简称《方案》），分为基础版、标准版和提升版，旨在形成“一个标准、一套预案、一种措施”的恶劣天气交通警情处置规范化、标准化、智慧化流程。各地可根据恶劣天气类别、交通安全影响程度和影响路段条件进行交叉组合应用，也可以根据实际需求进行个性化功能定制和优化升级。

基础版方案根据气象部门提供的恶劣天气预警信息，提出在恶劣天气高影响路段路侧设置限速发布、路线诱导、汇入警示等前端设备，上下游相邻服务区、停车区、收费站等位置同步增加提示设施，实现交通警情事件自动检测、多部门联动预警处置、多渠道向社会发布。

标准版方案增加固定式气象信息采集设备，在恶劣天气高影响路段增加车速测速、车距测距等前端设备，实现天气实况信息采集，超速、控距等执法取证功能，适用于恶劣天气中、高影响路段。提升版方案增加移动式气象感知（如无人机等）、交通管制措施全路段梯级警示提示设备等，进一步实现管控路段气象信息采集、预警、交通管控与发布全覆盖，适用于恶劣天气高影响路段。

《方案》提出，通过加密布设气象感知设备等，实现预报预警信息和路面天气信息实时双向反馈闭环，为交通运输部门更好开展路网监测和应急处置调度、服务公众出行提供保障。

按照《方案》要求，交通运输部门将因地制宜确定具体路段的优化提升方案，及时发布交通气象信息，最大限度降低恶劣天气对道路交通安全的影响；优化提升道路工程建设，积极参与制定恶劣天气交通预警处置标准、预案和措施，切实提升恶劣天气交通应急管理能力和水平。

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