人民网北京12月29日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）获悉，京港高铁安庆至九江段（以下简称京港高铁安九段）将于12月30日开通运营，合肥至南昌间实现高铁直通、最快2小时22分钟可达，标志着“八纵八横”高铁网京港（台）通道商丘至深圳段全部贯通。

京港高铁安九段自安庆西站引出，经安徽省安庆市怀宁县、潜山市、太湖县、宿松县，湖北省黄冈市黄梅县，终至江西省九江市庐山站，线路全长176公里，设计时速350公里，全线共设安庆西、潜山、太湖南、宿松东、黄梅东、黄梅南、庐山7座车站，其中庐山站为既有车站。

京港高铁安九段跨越长江，沿线丘陵起伏、河流密布，施工难度较大。自2017年12月开工以来，国铁集团组织参建单位加强施工组织，改进工艺工法，安全优质高效推进工程建设，修建了我国目前跨度最大的四线铁路交叉混合箱梁斜拉桥——鳊鱼洲长江铁路大桥等一批重点控制性工程，确保了项目如期建成。全线新建桥梁36座、隧道5座，总长149公里，占线路全长87%。

项目开通前，国铁集团严格各项规定和标准，精心组织京港高铁安九段各专业设备的联调联试、检测验收和安全评估，对轨道状态、弓网性能、列车控制、通讯信号系统等进行了综合优化调整，满足了高速铁路安全稳定运营要求，具备开通运营条件。

京港高铁安九段开通运营后，铁路部门将安排开行动车组列车8对，初期运营时速300公里。2022年1月10日全国铁路运行图调整时，将按照日常线、周末线、高峰线安排列车开行，单日开行动车组列车最高达24对。

京港高铁安九段是我国“八纵八横”高速铁路网京港（台）通道的重要组成部分，北接已开通运营的京港高铁商丘至合肥、合肥至安庆段，南连既有的昌九城际铁路、京港高铁南昌至赣州段和刚刚开通运营的京港高铁赣州至深圳段，实现了合肥至南昌的高铁直通、京港（台）高铁通道商丘至深圳段全部贯通。

京港高铁安九段地处长江经济带，与皖江经济带、环鄱阳湖经济圈两大区域经济区相连，沿线城镇和人口密集，分布着庐山、天柱山等众多旅游资源。这一高铁建成通车后，将拉近我国中部省市间时空距离，极大便利沿线人民群众出行，对促进区域经济社会发展、助力长江经济带发展战略实施，具有十分重要的意义。

据悉，铁路部门将于今日起开始发售京港高铁安九段旅客列车车票。具体车次、时刻等资讯信息，旅客朋友可查询“中国铁路”微信和铁路12306网站、微信、客户端。

(责编：王连香、高雷)