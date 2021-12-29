人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

合肥至南昌2小时22分钟可达 京港高铁安九段明日开通运营

2021年12月29日19:47 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月29日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）获悉，京港高铁安庆至九江段（以下简称京港高铁安九段）将于12月30日开通运营，合肥至南昌间实现高铁直通、最快2小时22分钟可达，标志着“八纵八横”高铁网京港（台）通道商丘至深圳段全部贯通。

京港高铁安九段自安庆西站引出，经安徽省安庆市怀宁县、潜山市、太湖县、宿松县，湖北省黄冈市黄梅县，终至江西省九江市庐山站，线路全长176公里，设计时速350公里，全线共设安庆西、潜山、太湖南、宿松东、黄梅东、黄梅南、庐山7座车站，其中庐山站为既有车站。

京港高铁安九段跨越长江，沿线丘陵起伏、河流密布，施工难度较大。自2017年12月开工以来，国铁集团组织参建单位加强施工组织，改进工艺工法，安全优质高效推进工程建设，修建了我国目前跨度最大的四线铁路交叉混合箱梁斜拉桥——鳊鱼洲长江铁路大桥等一批重点控制性工程，确保了项目如期建成。全线新建桥梁36座、隧道5座，总长149公里，占线路全长87%。

项目开通前，国铁集团严格各项规定和标准，精心组织京港高铁安九段各专业设备的联调联试、检测验收和安全评估，对轨道状态、弓网性能、列车控制、通讯信号系统等进行了综合优化调整，满足了高速铁路安全稳定运营要求，具备开通运营条件。

京港高铁安九段开通运营后，铁路部门将安排开行动车组列车8对，初期运营时速300公里。2022年1月10日全国铁路运行图调整时，将按照日常线、周末线、高峰线安排列车开行，单日开行动车组列车最高达24对。

京港高铁安九段是我国“八纵八横”高速铁路网京港（台）通道的重要组成部分，北接已开通运营的京港高铁商丘至合肥、合肥至安庆段，南连既有的昌九城际铁路、京港高铁南昌至赣州段和刚刚开通运营的京港高铁赣州至深圳段，实现了合肥至南昌的高铁直通、京港（台）高铁通道商丘至深圳段全部贯通。

京港高铁安九段地处长江经济带，与皖江经济带、环鄱阳湖经济圈两大区域经济区相连，沿线城镇和人口密集，分布着庐山、天柱山等众多旅游资源。这一高铁建成通车后，将拉近我国中部省市间时空距离，极大便利沿线人民群众出行，对促进区域经济社会发展、助力长江经济带发展战略实施，具有十分重要的意义。

据悉，铁路部门将于今日起开始发售京港高铁安九段旅客列车车票。具体车次、时刻等资讯信息，旅客朋友可查询“中国铁路”微信和铁路12306网站、微信、客户端。

(责编：王连香、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
合肥至南昌2小时22分钟可达 京港高铁安九段明日开通运营
　　人民网北京12月29日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）获悉，京港高铁安庆至九江段（以下简称京港高铁安九段）将于12月30日开通运营，合肥至南昌间实现高铁直通、最快2小时22分钟可达，标志着“八纵八横”高铁网京港（台）通道商丘至深圳段全部贯通。 京港高铁安九段自安庆西站引出，经安徽省安庆市怀宁县、潜山市、太湖县、宿松县，湖北省黄冈市黄梅县，终至江西省九江市庐山站，线路全长176公里，设计时速350公里，全线共设安庆西、潜山、太湖南、宿松东、黄梅东、黄梅南、庐山7座车站，其中庐山站为既有车站。…
国务院常务会议：决定延续实施部分个人所得税优惠政策
　　人民网北京12月29日电（记者车柯蒙）据央视新闻联播，12月29日，国务院常务会议决定延续实施部分个人所得税优惠政策。 为减轻个人所得税负担，缓解中低收入群体压力，会议决定，一是将全年一次性奖金不并入当月工资薪金所得、实施按月单独计税的政策延至2023年底。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部