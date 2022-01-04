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数字人民币（试点版）APP来了 已上架各大应用商店

2022年01月04日13:47 | 来源：人民网
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人民网北京1月4日电 （记者杜燕飞）数字人民币试点再迎重大进展。数字人民币（试点版）APP今日已上架至安卓、苹果应用商店，并开放下载。

数字人民币（试点版）APP“开发者”一栏显示，数字人民币（试点版）APP开发者为中国人民银行数字货币研究所，它是中国法定数字货币——数字人民币向个人用户开展试点的官方服务平台，提供数字人民币个人钱包的开通与管理、数字人民币的兑换与流通服务。目前，数字人民币仍处于研发过程中的常规测试阶段，运营机构在试点地区和试点场景拓展的白名单用户可注册数字人民币APP。

数字人民币（试点版）APP已上架各大应用商店。来源：苹果应用商店

数字人民币（试点版）APP上的“隐私政策”一栏显示，数字人民币APP是由用户开立数字人民币钱包并提供数字人民币钱包服务的运营机构（包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、招商银行、微众银行、网商银行）共同建设的移动应用程序，旨在为您使用数字人民币钱包服务提供技术支持。

2021年7月16日，人民银行发布的《中国数字人民币的研发进展》白皮书显示，数字人民币是人民银行发行的法定货币，主要定位于现金类支付凭证（M0），将与实物人民币长期并存，主要用于满足国内零售支付需求。截至2021年6月末，数字人民币试点场景已超132万个，覆盖生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、政务服务等领域。开立个人钱包2087万余个、对公钱包351万余个，累计交易笔数7075万余笔、金额约345亿元。

截至2020年10月，数字人民币增加了上海、海南、长沙、西安、青岛、大连六个试点地区。加上此前的深圳、苏州、雄安新区、成都四地及北京冬奥会场等试点地区，数字人民币试点已经形成“10+1”的格局。

(责编：李楠桦、吕骞)

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