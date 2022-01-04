人民网北京1月4日电 （记者王震）2021年12月22日，全国税务系统以案促改以案促治警示教育视频会议在京召开。会上，税务总局党委书记、局长王军出席会议并强调，全国税务系统要深入学习领会习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，以更强的自觉汲取深刻教训，以更大的力度强化责任担当，以案促改、警钟长鸣、举一反三、标本兼治，持续健全“六位一体”税务系统全面从严治党新格局，努力打造忠诚干净担当的税务铁军，引领保障新发展阶段税收事业在不断守正创新中行稳致远、发展壮大。

王军指出，近年来，税务总局党委认真贯彻落实习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，坚定不移推进全面从严治党，在驻总局纪检监察组的大力支持下，坚持“三不”一体推进，加快推进形成“六位一体”税务系统全面从严治党新格局，确保了党中央、国务院决策部署在税务系统落实落地，促进了税务系统政治生态持续向上向好。但近年来税务干部违纪违法问题仍时有发生，税务系统党风廉政建设和反腐败斗争形势依然严峻，必须坚持以案为鉴、警钟长鸣，时刻保持永远在路上的清醒和坚定。要持续深入学习习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，全面、科学、系统把握其思想精髓、核心要义，切实增强全面从严治党永远在路上的思想自觉。要牢固树立税务机关首先是政治机关的意识，坚持把政治建设摆在首位，深刻把握腐败问题的政治本质和政治危害，切实增强全面从严治党永远在路上的政治自觉。要始终坚持“严”的主基调，坚持管党治党不放松、正风肃纪不停步、反腐惩恶不手软，切实增强全面从严治党永远在路上的行动自觉。

王军强调，推进全面从严治党重在落实“两个责任”，必须坚持以案明责、强化担当，确保管党治党政治责任扛牢压实。要进一步压实党委领导班子主体责任。各级税务局党委要坚持把全面从严治党工作和税收业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，一以贯之统筹推进。要进一步压实纪检机构专责监督责任。各级税务局纪检机构要坚持问题导向，主动精准有效发现问题，依规依纪依法处置问题，持续释放越往后越严的强烈信号。要进一步压实职能部门监督责任。各级税务机关职能部门要将全面从严治党要求纳入本部门业务工作，实现监督管理和业务工作深度融合、有效贯通。要进一步压实基层党组织监督职责。各级基层党组织要切实增强监督意识，认真履行教育、管理和监督党员的重要职责，对苗头性、倾向性问题及时咬耳扯袖、提醒纠正。

王军要求，要坚持抓长抓常以案促改、以案促治，推动“六位一体”税务系统全面从严治党新格局不断健全、更好发挥作用。要抓实警示教育，严肃开展案件通报，深度剖析案件背后暴露出的共性问题、深层次原因，着力筑牢思想根基。要抓牢监督重点，结合贯彻落实中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》，强化“两权”运行监督，构建“四个有人管”的监督格局，使监督内化于业务流程、内嵌于信息系统、内生于工作各个环节，着力防范廉政风险。要抓优体制机制，对深化纪检监察体制改革试点形成的“1＋7”、构建一体化综合监督体系形成的“1＋6”制度文件作进一步修改完善，并狠抓制度落实，着力提升监督效能。要抓严监督执纪，对违纪违法行为，发现一起、查处一起，并严肃追责问责，着力增强震慑效应。

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