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工信部：要确保西安“一码通”不拥塞宕机

2022年01月04日15:42 | 来源：人民网
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人民网北京1月4日电 （申佳平） 据工业和信息化部官网消息，2021年12月30日至31日，工业和信息化部总工程师韩夏到陕西省通信管理局开展疫情防控工作调研。在西安“一码通”工作专班，韩夏了解核酸采样系统应急处置措施，要求系统再优化，细节再完善，确保不出现拥塞宕机现象。

据介绍，在陕西信息通信行业疫情防控视频调度会议上，韩夏强调了以下五个方面。

一是要进一步提高政治站位，继续做好疫情防控相关单位、定点医疗机构、各核酸采样点的通信保障，确保网络运行稳定，服务优质高效。

二是要切实加强网络和信息安全，优化应急预案，强化安全防护，排查安全隐患，防止出现网络安全事故，出现问题要及时响应，快速修复。

三是要充分发挥区域协查和三公（工）融合作用，持续做好大数据和信息化支撑，西安“一码通”要加强技术改进和网络扩容，确保平台安全稳定运行。

四是各基础电信企业要履行社会责任，发挥好客户服务热线作用，协助12345政务服务便民热线受理疫情防控政策咨询，缓解平台压力。

五是要切实做好企业自身防护，服务人员要养成戴口罩、勤洗手、保持“一米线”的良好习惯，确保每名干部职工身体健康。

(责编：申佳平、吕骞)

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