人民网北京12月31日电 （记者王连香）据中交第四航务工程局消息，12月31日，广东省“十三五”高速公路路网规划重点工程，粤北地区对接“粤港澳大湾区”核心大型基础性工程——广连高速公路三凤里枢纽互通以北段和湖南省重点工程临武至连州（湘粤界）高速公路（以下简称临连高速）正式建成通车，通车仪式在广连高速北江特大桥举行。

惠及粤湘两省的重点工程

广连高速是广东省重点工程，是广州中心城市的放射线、粤湘省际快捷通道，被定位为广东省“第一射线”。作为中交集团单体投资额最大的高速公路投资项目，广连高速采用BOT+EPC投资建设运营模式，由中交第四航务工程局有限公司（简称中交四航局）和中国公路工程咨询集团有限公司（简称中咨集团）联合投资建设，成立中交广连高速公路投资发展有限公司进行建设、运营管理。

高峰隧道。中交第四航务工程局供图

“广连高速项目全长231.7公里，起于广州市花都区花东镇，终于清远连州市大路边镇。项目分两期建设，总投资额约400亿元。按双向六车道高速公路标准设计，时速100至120公里。”中交广连高速公路投资发展有限公司总经理李鹏举介绍，“本次通车路段三凤里枢纽互通以北段里程193公里，占广连高速总长的83.3%。通车后，将进一步完善粤北高速公路网布局，构建平行于京港澳国家高速的南北交通新动脉，对促进粤北地区经济发展，助推地区乡村振兴，助力粤北地区快速融入粤港澳大湾区经济圈具有重要意义。”

作为广连高速北延长线的临连高速是湖南省重点工程，也是由中交四航局与中咨集团组成联合体按照BOT建设方式承建，是湖南省“十三五”发展规划的重要组成部分，路线里程长5.693km，采用双向六车道设计，时速为100km/h，于2020年6月开工，总投资12.6亿元。它将成为湖南临武到广连高速公路三凤里互通（广连高速与汕湛高速相交处）最方便、最快捷的高速公路新通道，从长沙出发到广州比京港澳高速缩短了17km的车程。

大湾区与中部地区联动新动脉

广连高速分两期实施，一期工程从化至连州段起于广州从化鳌头镇，经清远市清城区、英德市、阳山县、连州市，终于大路边镇粤湘交界处与湖南的临连高速、衡临高速相接，路线全长213公里（清远段203公里），全线设服务区5处，停车区4处，投资额为330.01亿元。2018年8月28日开工建设，三凤里互通以北段于2021年12月31日通车运营。建成通车后，将有效串联起大湾区与粤北地区，推动湾区与粤北地区互联互通。

二期工程花都至从化段起于广州市花都区花东镇，终于广州市从化区鳌头镇五丰村，顺接广州从化至清远连州高速公路（一期工程），并与佛清从高速公路北段相交。路线全长18.701公里。投资额为63.1亿元，于2020年11月11日正式开工建设，目前正在紧张有序建设中，计划2022年底通车运营。

南起广州，北接湖南临连高速，广连高速建成后，对进一步完善粤湘省际通道及粤北高速公路网布局，疏解广乐、京港澳高速以及珠三角环线等的交通压力有重要意义。它纵穿清远全境，清远段共设18个互通立交，将连州、阳山地区同英德、清远城区、广州有效串联起来，建成通车后将增强粤北地区向珠三角区域的联动融合，进一步缩短清远市与珠三角地区的时空距离，对清远市形成“南融北射，东西贯通”的区域交通新格局，实现“半小时生活圈”和“123交通时空圈”，融入粤港澳大湾区起到重要作用。

乌石大桥。中交第四航务工程局供图

临连高速项目全线桥隧比高达48.3%，岩溶桩基成桩难度大、高墩施工及架梁作业安全风险高，施工难度大。建设团队采用机械化作业，信息化管理，实现智慧化管控，实现了减员、增效、提质、保安全的目标。项目提前半年完工，实现了与广连高速清远段同步通车的目标，践行了湘粤两省战略合作协议。2020年，项目被湖南省政府评为“优秀省重点建设项目”，在湖南省2020年度54个在建项目评比中，取得高速公路项目类排名全省第一的好成绩。

临连高速建成通车后，将进一步完善湖南高速公路网络布局，成为湖南至粤港澳大湾区新的快速通道，将有力促进湘粤两省“交通+经济+红色文化”深度融合，对推进区域协调发展、助力湖南加快融入粤港澳大湾区经济圈意义重大。

粤湘过境通道最优高速

广连高速公路通车后，将比相邻的京港澳高速、二广高速时速100公里，清连高速公路时速80公里更为快捷，加之沿线地形条件良好，海拔较低，较少出现大雾、冰冻等灾害性天气，将大大改善行车安全性，成为粤湘南北过境通道中行车条件最优的高速公路。

青莲河特大桥。中交第四航务工程局供图

“广连高速设计中采用了较好的平纵面指标，最大纵坡控制在3.5%以内，路面比较平坦，没有大的急转弯，也不存在连续上下险坡，对过往车辆尤其是大型车辆更加安全、舒适。”广连项目公司总工程师彭红心介绍。

为增强行车流畅度和舒适性，广连高速路面施工也进行适当的设计优化。如在沥青面层进行全断面施工，摒弃了常规路面施工时采用的双机协作摊铺工艺，改为7台机械同步施工，消除了纵向施工的接缝；在公路桥头、通道、涵洞等刚性结构物两端与路基填方相接处，多增加一道高速液压夯实台背工序，提高了路面平整度和耐久性，减少因刚度差异产生沉降导致的车辆跳跃现象，保证了项目运营品质再上一个台阶。

“广连高速的建成通车，极大方便了我镇村民出行。很长一段时间以来，我镇村民到广州需要5小时，先从岭背镇到阳山县，再转到广州，兜了一个大圈，广连高速公路通车后，大大缩短了去广州的车程。”清远市阳山县岭背镇党委书记江国平高兴地说。

“这条路将给我们当地老百姓出行和当地经济发展带来看得见的实惠！”临连郴州市宜章县黄沙镇晓夏街村支书李恪红说，“有了临连高速，我们接下来的蔬菜和脐橙销往广东就更加快捷更加方便了，它不光是一条高速路更是乡村振兴之路！”

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