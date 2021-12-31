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两部门：持股权、股票等投资的独资合伙企业 按查账方式计征个税

2021年12月31日17:00 | 来源：人民网
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人民网北京12月31日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，财政部、税务总局联合发布《关于权益性投资经营所得个人所得税征收管理的公告》。自2022年1月1日起，持有股权、股票、合伙企业财产份额等权益性投资的个人独资企业、合伙企业（以下简称独资合伙企业），一律适用查账征收方式计征个人所得税。

独资合伙企业应自持有上述权益性投资之日起30日内，主动向税务机关报送持有权益性投资的情况；公告实施前独资合伙企业已持有权益性投资的，应当在2022年1月30日前向税务机关报送持有权益性投资的情况。税务机关接到核定征收独资合伙企业报送持有权益性投资情况的，调整其征收方式为查账征收。

各级财政、税务部门应做好服务辅导工作，积极引导独资合伙企业建立健全账簿、完善会计核算和财务管理制度、如实申报纳税。独资合伙企业未如实报送持有权益性投资情况的，依据税收征收管理法相关规定处理。

(责编：王震、高雷)

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