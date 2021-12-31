人民网北京12月31日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日发布了2021年第四季度企业家问卷调查报告。数据显示，企业家宏观经济热度指数为37.3%，比上季下降2.6个百分点，比去年同期提高2.8个百分点。其中，28.6%的企业家认为宏观经济“偏冷”，68.2%认为“正常”，3.2%认为“偏热”。

产品销售价格感受指数和原材料购进价格感受指数方面，产品销售价格感受指数为57.9%，比上季下降0.3个百分点，比去年同期提高4.7个百分点。其中，25.4%的企业家认为本季产品销售价格比上季“上升”，65.1%认为“持平”，9.5%认为“下降”。原材料购进价格感受指数为70.6%，比上季下降1.4个百分点，比去年同期提高6.4个百分点。其中，47.4%的企业家认为本季原材料购进价格比上季“上升”，46.4%认为“持平”，6.2%认为“下降”。

出口订单指数和国内订单指数方面，出口订单指数为48.7%，比上季下降0.7个百分点，比去年同期提高2.3个百分点。其中，19.1%的企业家认为本季出口订单比上季“增加”,59.2%认为“持平”，21.7%认为“减少”。国内订单指数为51.2%，比上季提高0.1个百分点，比去年同期下降3.9个百分点。其中，21.5%的企业家认为本季国内订单比上季“增加”，59.3%认为“持平”，19.1%认为“减少”。

资金周转指数和销货款回笼指数方面，资金周转指数为60.4%，比上季提高0.5个百分点，比去年同期提高1.1个百分点。其中，34.2%的企业家认为本季资金周转状况“良好”，52.4%认为“一般”，13.4%认为“困难”。销货款回笼指数为64.9%，比上季提高1.0个百分点，比去年同期提高2.2个百分点。其中，37.0%的企业家认为本季销货款回笼状况“良好”，55.8%认为“一般”，7.2%认为“困难”。

经营景气指数和盈利指数方面，经营景气指数为56.8%，比上季提高0.2个百分点，比去年同期提高1.0个百分点。其中，25.8%的企业家认为本季企业经营状况“较好”，61.9%认为“一般”，12.3%认为“较差”。盈利指数为57.4%，比上季提高0.6个百分点，比去年同期下降2.5个百分点。其中，37.9%的企业家认为比上季“增盈或减亏”，38.9%认为“盈亏不变”，23.2%认为“增亏或减盈”。

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