人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

第四季度企业家问卷调查报告：68.2%企业家认为宏观经济“正常”

2021年12月31日16:51 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月31日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日发布了2021年第四季度企业家问卷调查报告。数据显示，企业家宏观经济热度指数为37.3%，比上季下降2.6个百分点，比去年同期提高2.8个百分点。其中，28.6%的企业家认为宏观经济“偏冷”，68.2%认为“正常”，3.2%认为“偏热”。

产品销售价格感受指数和原材料购进价格感受指数方面，产品销售价格感受指数为57.9%，比上季下降0.3个百分点，比去年同期提高4.7个百分点。其中，25.4%的企业家认为本季产品销售价格比上季“上升”，65.1%认为“持平”，9.5%认为“下降”。原材料购进价格感受指数为70.6%，比上季下降1.4个百分点，比去年同期提高6.4个百分点。其中，47.4%的企业家认为本季原材料购进价格比上季“上升”，46.4%认为“持平”，6.2%认为“下降”。

出口订单指数和国内订单指数方面，出口订单指数为48.7%，比上季下降0.7个百分点，比去年同期提高2.3个百分点。其中，19.1%的企业家认为本季出口订单比上季“增加”,59.2%认为“持平”，21.7%认为“减少”。国内订单指数为51.2%，比上季提高0.1个百分点，比去年同期下降3.9个百分点。其中，21.5%的企业家认为本季国内订单比上季“增加”，59.3%认为“持平”，19.1%认为“减少”。

资金周转指数和销货款回笼指数方面，资金周转指数为60.4%，比上季提高0.5个百分点，比去年同期提高1.1个百分点。其中，34.2%的企业家认为本季资金周转状况“良好”，52.4%认为“一般”，13.4%认为“困难”。销货款回笼指数为64.9%，比上季提高1.0个百分点，比去年同期提高2.2个百分点。其中，37.0%的企业家认为本季销货款回笼状况“良好”，55.8%认为“一般”，7.2%认为“困难”。

经营景气指数和盈利指数方面，经营景气指数为56.8%，比上季提高0.2个百分点，比去年同期提高1.0个百分点。其中，25.8%的企业家认为本季企业经营状况“较好”，61.9%认为“一般”，12.3%认为“较差”。盈利指数为57.4%，比上季提高0.6个百分点，比去年同期下降2.5个百分点。其中，37.9%的企业家认为比上季“增盈或减亏”，38.9%认为“盈亏不变”，23.2%认为“增亏或减盈”。

(责编：罗知之、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
第四季度企业家问卷调查报告：68.2%企业家认为宏观经济“正常”
　　人民网北京12月31日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日发布了2021年第四季度企业家问卷调查报告。数据显示，企业家宏观经济热度指数为37.3%，比上季下降2.6个百分点，比去年同期提高2.8个百分点。…
发挥党员先锋模范作用 强化证券研究工作中的职责担当
　　不忘初心，方得始终。当前，证券行业处在时代机遇与挑战之汹涌大潮中，进一步提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，对证券行业企业文化塑造尤为重要。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部