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发挥党员先锋模范作用 强化证券研究工作中的职责担当

陈雳
2021年12月31日16:40 | 来源：人民网
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不忘初心，方得始终。当前，证券行业处在时代机遇与挑战之汹涌大潮中，进一步提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，对证券行业企业文化塑造尤为重要。在证券研究工作中加强党的先进性建设，发挥党员先锋模范作用，要做到以下三点：

第一，勇争先进；将公司党建工作与企业文化建设有机融合，开展多样化的主题学习与活动，自我学习，自我革新，自主管理，明确企业核心价值观，增强社会责任感，让党的使命与企业自身经营建设深度融合，将公司文化与国家发展战略深度融合。立足世界格局，新时代下拓宽研究边界，保持研究前沿性，立足国计民生，专精专新，为实体经济提供灵活又稳重的服务，优胜劣汰，打造具有市场影响力且研究定价精准的一流研究所。

第二，以人为本；企业的竞争归根当地是人才的竞争，这一点在证券公司尤为突出，以人为本，重视人才，尊重人才，集聚人才，充分激励人才潜能，稳定队伍建设，提升研究所核心竞争力；将企业管理与文化建设相融合，继续强化企业制度改革，加大文化创新，增进员工沟通，促进企业文化氛围开放真诚。

第三，力保廉洁。“欲知平直，则必准绳；欲知方圆，则必规矩。”2021年中国证监会下发行政处罚书共86份，证券行业亟需加强行业自律。时代洪流下证券公司保持自律需要恪尽职守，注重长期稳健发展，不投机取巧，注重合规，加强风控建设及思想道德建设，防范道德风险，促进企业良性发展。

综合来看，面对资本市场研究领域存在的极少数不良现象，券商要不断提高其专业能力，加强党的管理，切实在提高业务水平的同时，重视道德模范建设和积极发挥优秀党员在相关业务领域的引领作用。

（作者系川财证券首席经济学家、研究所所长）

(责编：王震、吕骞)

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