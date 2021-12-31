人民网北京12月31日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，财政部印发通知，决定在中央部门和地方财政部门稳步推广电子非税收入一般缴款书，打通收缴电子化“最后一公里”。 预计2022年底前实现非税收入收缴电子化。

财政部有关负责人介绍，电子《非税收入一般缴款书》，以数字信息代替纸质票据，以电子签名代替手工签章，实现非税收入收缴全流程电子化和无纸化。同时在优化营商环境，切实惠企利民，提升财政治理，推动防范乱收费等方面发挥重要作用。

根据通知，2022年底前，结合非税收入收缴电子化，通过非税收入收缴管理系统，实现电子缴款书制样、赋码、生成、传输、查验、核销、入账、报销和归档等全流程电子化管理，构建全程无纸化、渠道多元化和入账电子化的非税收入收缴管理体系，逐步推进全国非税收入收缴信息和电子缴款书汇总、共享和反馈。

2022年6月底前，实现中央部门电子缴款书全覆盖。与此同时，有序推进地方试点：选择河北、辽宁、江苏、浙江、湖南、大连等6个省市和新疆生产建设兵团，开展地方电子缴款书试点工作，2022年6月底前完成实施工作。全国预计2022年底前实现非税收入收缴电子化。

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