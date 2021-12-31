人民网北京12月31日电 （黄盛）今日，由人民网主办的“2021人民财经高峰论坛”主论坛环节以线上方式举办。本届论坛邀请来自政、产、学、研的各方嘉宾，围绕“开启新征程，共享新机遇”的主题，共同探寻中国经济高质量发展的新路径。论坛上，汇丰中国副行长兼首席客户官李峰表示，中国实现“双碳”目标是一场广泛而深刻的社会系统性变革，蕴含着潜力巨大的投资机遇。

在李峰看来，推动大规模低碳转型需要庞大的资金支持，金融业在弥补资金缺口上扮演着重要角色——既可以为绿色项目提供融资，推动资本进入绿色产业领域；也可以通过自身的金融决策，有效配置金融资源；还可以与政策制定者、市场监管者共同探讨和构建适合的标准和规则，促进可持续金融的健康发展。

李峰认为，随着中国“双碳”目标的清晰，以及一系列具体政策的出台，ESG投资作为实现“双碳”目标的重要推动力，将充满发展活力。“金融机构应通过金融杠杆及工具，引导经济发展向绿色转型，以绿色金融之力，助推经济高质量发展。”李峰说。

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