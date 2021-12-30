人民网北京12月30日电 （王仁宏）据生态环境部消息，经党中央、国务院批准，第二轮第五批4个中央生态环境保护督察组于2021年12月3日至5日陆续进驻黑龙江、贵州、陕西、宁夏4个省（区）开展督察。截至目前，各督察组已基本完成下沉工作任务。

据悉，各督察组根据前一阶段督察掌握的情况和聚焦的问题线索，深入基层、深入一线、深入现场。通过下沉工作，查实了一批不作为、慢作为，不担当、不碰硬，甚至敷衍应对、弄虚作假等形式主义、官僚主义问题，目前已分三批公开曝光12个典型案例。各督察组结合党史学习教育，把推动解决群众反映突出的生态环境问题作为“我为群众办实事”的重要内容和下沉工作的重中之重，现场抽查群众举报问题的整改落实情况，并与人民群众面对面交流，听取意见建议。下沉工作进一步传导了生态环境保护工作压力，并通过回访群众，得到了人民群众的理解和支持。

有关省（区）均高度重视督察整改工作，精准科学依法推进边督边改。4省（区）党委和政府主要领导同志通过提出明确要求、现场调研督办、专题会议推进等方式，大力推动整改工作。经过督察双方共同努力，一批群众身边的生态环境问题得到解决；一批整改不到位甚至污染反弹的问题得到查处；一批生态环境违法行为得到及时纠正。

截至12月28日晚20:00，各督察组共收到群众来电、来信举报10355件，受理有效举报7758件，经梳理合并重复举报，累计向相关省（区）转办6525件。相关省（区）已办结或阶段办结3451件。其中，立案处罚516家，立案侦查41件，拘留18人；约谈党政领导干部368人，问责党政领导干部244人。

第二轮第五批中央生态环境保护督察边督边改情况汇总表。来源：生态环境部

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