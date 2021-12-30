人民网北京12月30日电 （记者任妍）1987年1月1日，首家国美门店在北京珠市口大街开设，改革开放的澎湃春潮，伴随着这家民营企业走到今天，成为耳熟能详的国产品牌。

35年后，国美已拥有遍布全国的逾4000家门店，与此同时，数字经济赋能下的变革新趋势，也让国美开始探寻自身的重新定义。

近日，国美集团创始人黄光裕在国美全零售生态伙伴大会暨35周年庆启动仪式上表示，从创业初期乘改革开放大潮，到融入资本市场，再到如今深入贯彻新发展理念，国美将以用户思维、科技思维、平台思维和闭环思维，深耕“家生活”赛道，打造全零售生态共享平台。

事实上，当很多人想起国美，依然将其定义为一家连锁电器商城时，国美在近年来已悄然开启“立体布局全零售”的阶段。

2017年，国美正式开启“家·生活”战略，并首次提出以“共享”为核心的“全零售”的概念。今年，国美正式推出了“全零售生态共享平台”战略。而这一战略的主要实施路径，则是构建并聚合线上、线下、供应链、物流、大数据/云，以及共享共建六个平台。

线上平台方面，定位为“线上购物广场+本地生活服务+内容社交”，以真快乐为第一“主战场”，包括招商、自营、定制、代运营公司的商品均入驻真快乐，实现全品类、全量 SKU 展示和销售。值得注意的是，“真快乐”APP包括“乐”和“购”两个板块：“乐”以赛事、榜单为特色，构建娱乐化内容社交平台；“购”包括真选商品、严选商家为经营特色；准时达、闪店送为独特的经营能力；以及以娱乐卖、娱乐买、分享乐为娱乐化营销模式。

线下平台是以国美家经营理念为主的涵盖展示体验、家延伸、家娱乐、家生活服务的平台，以国美家平台为主，覆盖48个业态赛道、128个细分类目，同时覆盖线上、线下、供应链、物流等。

供应链平台则采用零售思维+互联网平台模式运营，通过招商、自营、定制、代运营、分发五种模式，拓宽海量商品，打造融合各类商品、多种交易模式以及不同行业、平台规则的全品类大采购平台。

物流平台是围绕国美零售而搭建的配套物流服务体系，通过平台撮合能力，以轻资产模式在对内服务的基础上建立社会化的开放共享的平台物流服务供应链能力；大数据平台主要服务于国美零售的整体经营理念，为经营提供更多的数据支撑，实现数据经营的智能化经营模式；共享共建平台则是供应商（S）-平台(P)-零售商(B)-推手(b)-销售者(C)的全链路的开放式零售资源分发及营销整合平台。

在国美的战略布局中，六大平台之间既是独立运营，又相互协同、相互助力、相互赋能，形成全品类、全场景，全渠道，全链路、商品全生命周期管理的国美生态体系，共同构建出了“全零售生态共享平台”。

国美零售高级副总裁方巍认为，国美将从体验感、平台化运营能力、孵化能力三方面集中发力。

“现在国美在做门店的变革，把它变成了展厅；所谓展厅，就是你到我这来，我没有打算把这个地方变成一个售卖场，你在这里面可以随便看、随便玩；看完了，你觉得好、想买，可以选择在任何平台下单。”谈到消费体验，方巍表示，电商发展到了一定程度之后，获客成本很高，只要能把线上线下融通，实现门店数字化，就有机会重新创造一个新的低成本、高效率的平台。

战略规划持续完善的同时，国美也在战略布局方面加速落地。

继1月“真快乐”APP改版上线后，国美相继上线了打扮家APP、折上折APP，加速“家·生活”战略场景落地。

今年9月，国美零售取得国美商都、湘江玖号等三处优质物业长期租赁权，为国美线下平台打造以国美家新模式为代表的“城市展厅”、“家电体验店”、“家居家装体验馆”、“新能源车展厅”等新场景、新业态奠定基础。

10月，国美零售则以托管协议方式取得国美家、国美酒窖、打扮家、安迅物流、共享共建五个优质资产代管权，为国美零售打造“全零售生态共享平台”打牢根基。

“国美一直坚持服务好顾客，不管将来拓展到什么行业，这一点是永远不会变的。优化之后形成新的模式，也是围绕整个供应链实现降本增效，服务于全链条，最终服务好消费者，让消费者享受有更好性价比的产品。”尽管在时代的浪潮中，国美正在加速探寻属于自己的市场定位，但谈及国美的变化，黄光裕依然认为，有一些“不变”始终在坚守。

(责编：杨虞波罗、吕骞)