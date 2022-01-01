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元旦假期首日全国预计发送旅客总量3073万人次

2022年01月01日19:06 | 来源：人民网
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人民网北京1月1日电 （记者王连香）2022年1月1日，记者从交通运输部获悉，元旦假期首日，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量3073万人次，环比增长6.6%，同比下降16.6%。其中，铁路预计发送旅客841万人次，环比增长3.5%，同比下降15.0%；公路预计发送旅客2100万人次，环比增长9.3%，同比下降17.6%；水路预计发送旅客47万人次，环比增长27.7%，同比增长18.3%；民航预计发送旅客85万人次，环比下降23.9%，同比下降22.2%。

全国邮政行业预计揽收包裹29000万件，环比下降11.97%，同比增长34.00%；预计投递包裹31000万件，环比下降12.38%，同比增长13.18%。

2021年12月31日，全国铁路、公路、水路、民航发送旅客总量2881.88万人次，环比增长19.0%，同比下降16.6%。其中，铁路发送旅客812.4万人次，环比增长42.9%，同比下降10.8%；公路发送旅客1921万人次，环比增长12.1%，同比下降19.1%；水路发送旅客36.82万人次，环比下降10.4%，同比增长22.2%；民航发送旅客111.66万人次，环比增长12.6%，同比下降19.4%。

各地交通部门针对假期客流特点，科学制定运输方案，全力做好假日期间交通保障，为市民提供安全顺畅的出行服务。

北京交通运输部门针对节日可能出现的客流集中等特点，对前往昌平、延庆、密云、怀柔、顺义及北三县的公交线路合理调整运力配备，遇突发客流时将及时启动预案；途经火车站、长途汽车站的公交线路根据进出京客流情况，及时采取增加运力、缩短运营间隔、周边场站屯驻机动运力等措施；轨道交通加强环球度假区、南锣鼓巷、什刹海、北海北、天坛东门、奥林匹克公园等公园周边车站，巴沟、东直门等重点接驳车站，西单、王府井、五棵松等商圈周边车站的客运组织，确保市民安全有序出行。

广州交通运输部门密切关注广州南站、白云机场等重点站场出租车运力情况，做好运力监控，并组织市公交集团安排应急运力做好旅客疏运保障，为广大乘客提供及时、方便、舒适的出租车服务。

海事部门加强客渡运现场检查，严格排查客渡船超载、配员不足、船员疲劳驾驶等违法行为，严厉打击非法渡运船舶，杜绝超载、冒险航行。

(责编：王连香、高雷)

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