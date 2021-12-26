本报记者 刘志强

川藏铁路及配套公路、引江济淮航运工程等重大项目有序推进，京哈高铁、京新高速全线贯通，西藏首条电气化铁路开通运营……今年以来，一系列重大交通工程相继开工竣工，我国综合立体交通网络加快完善。

记者从近日召开的全国交通运输工作会议获悉：今年前11月，我国完成交通固定资产投资3.28万亿元；预计全年新改（扩）建高速公路超过9000公里、新改建农村公路超过16万公里、新增城市轨道交通运营里程超过1000公里、新增及改善高等级航道约1000公里、新颁证民用运输机场9个。

交通网络更健全的同时，运输服务保障能力进一步提升、结构进一步优化。

——打通瓶颈，物流更高效。

今年以来，为应对国际物流供应链循环不畅，交通运输部与有关部门高效协作。截至11月底，中欧班列开行约1.4万列、同比增长20.3%，国际货运航班开行7.4万班、同比增长25.8%。

1至11月，我国完成货运量475亿吨、同比增长13.5%。预计全年完成港口货物吞吐量155亿吨、同比增长6.8%，快递业务量1085亿件、同比增长30%。此外，今年多式联运示范工程也在深入实施，完成集装箱多式联运量620万标准箱，开通联运线路450条，完成港口集装箱铁水联运量751万标准箱。

——优化服务，出行更便利。

目前，我国道路客运电子客票服务已覆盖超过1600个二级以上汽车客运站，318个地级以上城市实现交通一卡通互联互通，102个城市开通95128电话叫车服务，出行服务品质有效提升。深入推进农村客货邮融合发展，建成1300余个融合站点、900余条合作线路。

——节能降耗，运输更绿色。

加快新能源和清洁能源运输装备应用。新能源城市公交车比例超过66%，绿色货运配送示范城市累计新增城市物流配送新能源车8.6万余辆，铁路电气化率提升至近73%，实施绿色出行续航工程，在高速公路服务区、客运枢纽等地新建充电桩9824个，大力推进长江经济带、渤海湾船舶使用岸电。

《 人民日报 》（ 2021年12月26日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)