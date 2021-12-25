2021年能源成绩单公布：我国可再生能源装机突破10亿千瓦
人民网北京12月25日电 （记者杜燕飞）12月24日，国家能源局召开2022年全国能源工作会议，总结2021年工作成绩，分析当前面临形势，部署2022年工作任务。
会议指出，2021年，能源行业扎实做好“六稳”“六保”工作，全力以赴保障能源安全，加快推动能源绿色低碳发展，实现了“十四五”能源工作良好开局。
煤油气产量齐升
2021年，能源行业加强煤炭兜底保障，坚决消除不合理限产措施，分类加快煤矿产能释放，煤炭产量稳步增加。12月份以来全国煤炭日均产量较9月份增加了200万吨，全国统调电厂存煤较9月末增加9000万吨，超去年最高水平。
加大油气勘探开发，预计全年原油产量1.99亿吨、连续3年回升，天然气产量2060亿方左右、连续5年增产超百亿方，页岩油产量240万吨、页岩气产量230亿方、煤层气利用量77亿方，继续保持良好增长势头。
加强油气管网重大工程建设和互联互通，建成南气北上中通道潜江-韶关段、西气东输西段增压等25项工程，新增原油输送能力1000万吨/年、天然气管输能力4000万方/日。储气设施采暖季前实现应储尽储，地下储气库提前超额完成注气计划。
可再生能源装机突破10亿千瓦
2021年，非化石能源发展迈上新台阶，全国可再生能源发电装机规模历史性突破10亿千瓦，水电、风电装机均超3亿千瓦，海上风电装机规模跃居世界第一，新能源年发电量首次突破1万亿千瓦时大关，继续保持领先优势。
清洁能源消纳取得新进展，风电、光伏和水能利用率分别达到96.9%、97.9%和97.8%，核电年均利用小时数超过7700小时。
新型电力系统建设跨出新步伐，全国抽水蓄能电站累计装机规模达到3479万千瓦，新型储能累计装机超过400万千瓦，新增电能替代电量大约1700亿千瓦时，电动汽车充电设施预计250万台左右。
市场化交易电量同比增长15.7%
2021年，全年市场化交易电量约3.5万亿千瓦时，同比增长15.7%，占全社会用电量的40%以上。
深化辅助服务市场建设，挖掘调峰能力约9000万千瓦，增发清洁能源电量约800亿千瓦时。
全年为用户节省办电成本超650亿元
积极优化营商环境，提升“获得电力”服务水平，全年为用户节省办电成本超650亿元。全面推行资质许可告知承诺制，方便企业群众办事创业。
“一带一路”能源合作走深走实
2021年，成功举办第二届“一带一路”能源部长会议，与29个国家共同发布《“一带一路”绿色能源合作青岛倡议》，建立“一带一路”能源合作伙伴关系合作网络，首批合作网络覆盖76家中外方成员单位。重大合作项目稳步推进，中巴经济走廊首个大型输电项目默拉直流工程正式送电，首个水电投资项目卡洛特水电站启动蓄水，华龙一号海外首堆巴基斯坦卡拉奇核电站2号机组建成投运。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 2021年能源成绩单公布：我国可再生能源装机突破10亿千瓦
- 人民网北京12月25日电 （记者杜燕飞）12月24日，国家能源局召开2022年全国能源工作会议，总结2021年工作成绩，分析当前面临形势，部署2022年工作任务。 会议指出，2021年，能源行业扎实做好“六稳”“六保”工作，全力以赴保障能源安全，加快推动能源绿色低碳发展，实现了“十四五”能源工作良好开局。…
相关新闻
- 评论
- 关注