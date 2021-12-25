人民网北京12月25日电 （记者杜燕飞）12月24日，国家能源局召开2022年全国能源工作会议，总结2021年工作成绩，分析当前面临形势，部署2022年工作任务。

国家能源局党组书记、局长章建华在会上公布了明年能源工作七大重点任务，强调2022年能源工作要坚持稳中求进工作总基调，全面落实能源安全新战略，深入推动能源革命，全力以赴保障能源安全，坚定不移推动绿色低碳发展，加快建设能源强国，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

扎实推进全面从严治党

充分认识加强全面从严治党的重要意义，深入贯彻十九届中央纪委六次全会精神，扎实抓好各项决策部署的贯彻落实，努力把党建设得更加坚强有力。

全力保障能源安全

要继续发挥煤炭“压舱石”作用，有效发挥煤电基础性调节性作用，扎实提升电力安全保供能力，持续提升油气勘探开发力度，不断完善产供储销体系，保障北方地区群众安全温暖过冬，加强能源安全运行预测预警。

加快能源绿色低碳发展

加强政策措施保障，出台《能源领域碳达峰实施方案》《“十四五”现代能源体系规划》《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》以及各分领域规划。

加快实施可再生能源替代行动，推进东中南部地区风电光伏就近开发消纳，积极推动海上风电集群化开发和“三北”地区风电光伏基地化开发，抓好沙漠、戈壁、荒漠风电光伏基地建设，启动实施“千乡万村驭风行动”“千家万户沐光行动”。积极稳妥发展水电，加快推进西南地区龙头水库电站建设，核准开工一批重大工程项目。有序推进生物质能开发利用。

积极安全有序发展核电。计划建成福清6号、红沿河6号、防城港3号和高温气冷堆示范工程4台机组，新增装机367万千瓦。在确保安全前提下，有序推进具备可靠条件的核电项目核准建设。

提升电力系统调节能力。加强抽水蓄能等调峰电站建设，推进煤电灵活性改造，推动新型储能发展，优化电网调度运行方式。优化全国电网格局。引导用户侧参与市场化需求侧响应，推动源网荷储协同发展。

持续推进中央生态环境保护督察整改。落实管行业必须管环保责任，对照中央生态环境保护督察要求，举一反三，研究建立问题整改长效机制。

加快推进能源科技创新

加快推进技术装备攻关。重点推动燃气轮机、核电、可再生能源、油气、储能、氢能等重点领域技术攻关，力争绿色低碳前沿技术取得突破。

大力开展技术和产业创新。着力构建能源领域碳达峰碳中和标准体系，推进数字化技术创新。加快5G、区块链在能源领域应用，推动新型储能规模化市场化发展，探索氢能、综合智慧能源服务发展新模式。

坚定不移深化体制机制改革

加快建设全国统一电力市场体系。建立健全各层次电力市场协同运行、融合发展、规范统一的交易规则和技术标准，加强中长期市场、现货市场和辅助服务市场的统筹衔接，推动完善电价传导机制，有效平衡电力供需。

积极推进电力市场化交易。深化电力中长期交易，不断扩大市场交易规模。深入推进电力现货市场建设，推动具备条件现货试点转入长周期运行。积极推动辅助服务成本向用户侧疏导，通过市场机制充分挖掘供需两侧的灵活调节能力，有序推动新能源参与市场交易。

扎实推进油气管网改革。支持引导省级管网以市场化方式融入国家管网，积极推进油气干线管道建设和互联互通，推动省级管网运营企业运销分离，鼓励用户自主选择供气路径和供气方。

持续深化“放管服”改革。推动行政审批制度改革，促进能源领域“证照分离”改革全覆盖。优化涉企服务，打通堵点，为分布式发电就近市场化交易、微电网、综合能源服务等新产业新业态新模式发展创造良好环境。

持续推进能源法治建设。加快制定能源法，修订电力法、煤炭法和可再生能源法，推进石油储备条例制定工作。

提升能源监管效能

优化用电营商环境。继续提升“获得电力”服务水平，切实提升用电满意度和获得感。

加强重点领域市场监管。深化电网、油气管网监管，加大公平开放、运行调度、价格成本、合同履约、电网代购电、机组非计划停运等方面的监管力度，着力营造公平竞争的市场环境。

加强电力安全监管。构建电力安全指标体系，建立安全审计工作机制，试点开展电力安全生产标准化和安全教育培训体系建设，抓好班组安全和新能源安全专项监管，出台《电力可靠性管理办法(暂行)》。

强化监管体系建设。大力推广“双随机、一公开”监管模式，推进构建以信用为基础的新型监管机制，开展信用监管试点。强化能源监管行政执法，办好12398能源监管热线，畅通互联网等投诉举报新途径，切实加大对违法违规行为查处力度。

全方位拓展能源国际合作

统筹谋划好大国能源合作。积极推动中俄东线天然气管道、中俄原油管道等建设运行，高质量高标准建设好田湾、徐大堡4台核电机组，推动打造更加紧密的中俄能源合作伙伴关系。落实中美两国元首视频会晤重要共识，推动双方在能源安全、天然气和新能源等领域开展对话交流。持续深化中欧能源务实合作，依托既有对话机制与合作平台，促进政策交流与企业间创新合作示范项目落地。

高质量推进“一带一路”能源合作。深化能源基础设施互联互通，继续推进与周边国家电力互联。聚焦重点国别、重点领域、重点项目，不断提升合作水平。稳步拓展风电、光伏、核电、天然气等清洁能源合作。

精心打造国际合作平台。以“一带一路”能源合作伙伴关系、国际能源变革论坛为载体，积极推动中国—东盟清洁能源中心、中国—阿盟能源合作分中心等落地，深度参与联合国、G20、IEA、IRENA、金砖、上合组织等多边机制。

(责编：李楠桦、吕骞)