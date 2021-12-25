人民网北京12月25日电 （记者杜燕飞）12月23日，随着江苏沿海第二输电通道工程整体建成投运，位于江苏盐城的华能30万千瓦的海上风电场成功并入江苏电网，江苏海上风电集群超过1000万千瓦，总体规模位居全国第一，预计到“十四五”末，江苏海上风电总规模将达到1300万千瓦左右。

江苏沿海第二输电通道工程建设现场。受访者供图

据介绍，江苏沿海二通道工程包括新建通海、射阳、丰海三座500千伏变电站及500千伏通海-扶海、仲洋-丰海-丰汇、射阳-丰汇三条500千伏双回输电线路，构成了江苏沿海“三变三线”清洁能源“大动脉”，北至盐城射阳，南至南通如东，全长350公里。

“该工程打通了江苏新能源输送新路径，将盐城、南通等大规模海上风电汇集接入省内500千伏电力主网，并通过长距离输电线路送至长三角地区，为江苏‘十四五’期间新能源消纳奠定了基础。”国网江苏省电力建设部计划管理处处长陈松涛介绍，经过测算，该通道预计每年向长三角地区多输送绿色清洁能源近300亿千瓦时，可替代标准煤约3690万吨，减排二氧化碳约2991万吨，二氧化硫、氮氧化物约13.5万吨，拉动上下游产业产值累计达200亿元，支撑地区国民生产总值2750亿元。

值得一提的是，江苏沿海二通道工程中的3个变电站均建有包括分布式光伏和充电桩在内的综合能源站，这也是江苏电网首批在500千伏变电站内建成的综合能源站。国网江苏电力利用站内共1.84万平方米的屋顶资源，安装分布式光伏系统，容量达1552千瓦。

“光伏发电直接并网，年发电量将达到169万千瓦时，年平均收益约65.6万元，预计每年可减少标煤消耗525吨，减排二氧化碳1418吨，相当于造林面积1421亩。”国网江苏省电力工程咨询有限公司副总经理谢洪平表示。

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