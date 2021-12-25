人民网北京12月25日电 （记者李楠桦）据住房和城乡建设部网站消息，经汇总各地统计、上报情况，2021年1—11月份，全国新开工改造城镇老旧小区5.47万个。

分省看，除西藏（63.9%）外，其余30个省、区、市及新疆生产建设兵团全部完成年度计划。

“2019年以来，全国累计新开工改造城镇老旧小区11.2万个，惠及居民2000多万户。各地结合城镇老旧小区改造加装电梯近2万部，增设或改造提升养老、助餐等各类社区服务设施近3万个。”此前，住房和城乡建设部建筑节能与科技司负责人汪科在国新办新闻发布会上介绍，将积极开展城市居住社区建设补短板行动，结合城镇老旧小区改造，推进完整居住社区建设，构建15分钟生活圈，支持居家养老、社区养老。

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