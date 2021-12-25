人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

住建部：1-11月全国新开工改造城镇老旧小区5.47万个

2021年12月25日13:59 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月25日电 （记者李楠桦）据住房和城乡建设部网站消息，经汇总各地统计、上报情况，2021年1—11月份，全国新开工改造城镇老旧小区5.47万个。

分省看，除西藏（63.9%）外，其余30个省、区、市及新疆生产建设兵团全部完成年度计划。

“2019年以来，全国累计新开工改造城镇老旧小区11.2万个，惠及居民2000多万户。各地结合城镇老旧小区改造加装电梯近2万部，增设或改造提升养老、助餐等各类社区服务设施近3万个。”此前，住房和城乡建设部建筑节能与科技司负责人汪科在国新办新闻发布会上介绍，将积极开展城市居住社区建设补短板行动，结合城镇老旧小区改造，推进完整居住社区建设，构建15分钟生活圈，支持居家养老、社区养老。

(责编：李楠桦、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
住建部：1-11月全国新开工改造城镇老旧小区5.47万个
　　人民网北京12月25日电 （记者李楠桦）据住房和城乡建设部网站消息，经汇总各地统计、上报情况，2021年1—11月份，全国新开工改造城镇老旧小区5.47万个。 分省看，除西藏（63.9%）外，其余30个省、区、市及新疆生产建设兵团全部完成年度计划。…
划重点！如何构建新时期智慧水利
　　
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部