新华社北京1月4日电（记者高敬）记者4日从生态环境部获悉，生态环境部、国家发展改革委、农业农村部等7部门联合印发《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》，提出到2025年，全国土壤和地下水环境质量总体保持稳定，受污染耕地和重点建设用地安全利用得到巩固提升；农业面源污染得到初步管控，农村环境基础设施建设稳步推进，农村生态环境持续改善。

土壤、地下水和农业农村生态环境保护关系“米袋子”“菜篮子”“水缸子”安全，关系美丽中国建设。

“十三五”以来，各地推进土壤、地下水和农业农村生态环境保护取得积极成效，但仍需要进一步加大工作力度。

生态环境部有关负责人介绍，规划分别从土壤、地下水、农业农村3个方面设置了8项生态环境保护具体指标：到2025年，受污染耕地安全利用率达到93%左右，重点建设用地安全利用得到有效保障，地下水国控点位Ⅴ类水比例保持在25%左右，“双源”点位水质总体保持稳定，主要农作物化肥、农药使用量减少，农村环境整治村庄数量新增8万个，农村生活污水治理率达到40%等。

规划提出4个方面任务，包括土壤污染防治、地下水污染防治、农业农村环境治理、监管能力提升等。

同时，为支撑主要任务落实，规划提出了4个方面的重大工程，包括土壤和地下水污染源头预防工程、土壤和地下水污染风险管控与修复工程、农业面源污染防治工程、农村环境整治工程。

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