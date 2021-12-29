图片来源于中国气象局

人民网北京12月29日电 （记者李楠桦）据中国气象局消息，今天，中国气象局正式发布2021年度中国天然氧吧评价结果。今年全国共有82个地区申报中国天然氧吧。经审核，北京市密云区等56个地区获得中国天然氧吧称号。到2021年底，全国共有249个中国天然氧吧地区，覆盖27个省（区、市）。

据介绍，中国天然氧吧评价工作自2016年起正式启动，每年开展一次。符合基本条件的地区自愿申报，由中国气象局公共气象服务中心根据评价标准，组织对申报地区的生态环境质量、旅游气候资源、生态保护、生态发展以及旅游设施配套情况等进行综合评价，通过评审的地区获得中国气象局授予的“中国天然氧吧”称号。

内蒙古自治区根河市冷极村。人民网记者 李楠桦摄

中国气象局表示，中国天然氧吧是中国气象局国家气候标志首批品牌之一，通过挖掘高质量的生态旅游气候资源开展生态产品价值转化，是贯彻国家生态文明建设和乡村振兴战略、落实国务院关于建立健全生态产品价值实现机制的一项创新举措。

黑龙江省漠河市。人民网记者 李楠桦摄

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