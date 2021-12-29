人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

中国气象局公布2021年度中国天然氧吧评价结果 56个地区获此称号

2021年12月29日10:57 | 来源：人民网
小字号

图片来源于中国气象局

人民网北京12月29日电 （记者李楠桦）据中国气象局消息，今天，中国气象局正式发布2021年度中国天然氧吧评价结果。今年全国共有82个地区申报中国天然氧吧。经审核，北京市密云区等56个地区获得中国天然氧吧称号。到2021年底，全国共有249个中国天然氧吧地区，覆盖27个省（区、市）。

据介绍，中国天然氧吧评价工作自2016年起正式启动，每年开展一次。符合基本条件的地区自愿申报，由中国气象局公共气象服务中心根据评价标准，组织对申报地区的生态环境质量、旅游气候资源、生态保护、生态发展以及旅游设施配套情况等进行综合评价，通过评审的地区获得中国气象局授予的“中国天然氧吧”称号。

内蒙古自治区根河市冷极村。人民网记者 李楠桦摄

中国气象局表示，中国天然氧吧是中国气象局国家气候标志首批品牌之一，通过挖掘高质量的生态旅游气候资源开展生态产品价值转化，是贯彻国家生态文明建设和乡村振兴战略、落实国务院关于建立健全生态产品价值实现机制的一项创新举措。

黑龙江省漠河市。人民网记者 李楠桦摄

(责编：李楠桦、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
住建部：为群众安全出行、平安过节创造良好的安全环境
　　人民网北京12月29日电 （王仁宏）据住建部消息，近日，住房和城乡建设部就做好2022年元旦春节期间安全防范工作下发通知。通知强调，2022年是我国踏上全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，年初将举办北京冬奥会、冬残奥会，做好住房和城乡建设领域元旦春节期间安全防范工作十分重要。…
贵州、内蒙古等四地启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点
　　人民网北京12月29日电 (申佳平）据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局近日复函同意贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等四地启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。 复函指出，各地枢纽节点要充分发挥本区域在气候、能源、环境等方面的优势，发展高可靠、高能效、低碳数据中心集群，优化东西部间互联网络和枢纽节点间直连网络，通过云网协同、多云管理等技术构建低成本的一体化算力供给体系，重点提升算力服务品质和利用效率，打造面向全国的算力保障基地。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部