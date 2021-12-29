人民网北京12月29日电 （王仁宏）据住建部消息，近日，住房和城乡建设部就做好2022年元旦春节期间安全防范工作下发通知。通知强调，2022年是我国踏上全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，年初将举办北京冬奥会、冬残奥会，做好住房和城乡建设领域元旦春节期间安全防范工作十分重要。各地要按照《中共中央办公厅国务院办公厅关于做好2022年元旦春节期间有关工作的通知》和国务院安委办岁末年初安全防范工作会议要求，在做好疫情防控的前提下，统筹抓好住房和城乡建设领域安全防范工作，坚决遏制重特大事故发生，为群众安全出行、平安过节创造良好的安全环境。

通知要求，要切实扛起保安全护稳定的政治责任。岁末年初是事故易发时段，建筑施工企业易出现赶工期、抢进度现象，城乡供暖供气需求旺盛，群众出行和聚会集会活动增多，一些地区灾害天气多发，加之国内疫情防控形势依然严峻，影响住房和城乡建设领域安全生产的不稳定因素增多。各地要坚持人民至上、生命至上，强化风险意识、底线思维，精准研判、摸清抓准各类安全风险，有针对性落实防控措施。要增强敏锐性主动性，层层压紧压实安全生产责任，防止工作表面化、一般化，深入开展隐患排查整治，防范和化解重大安全风险，全力保障人民群众生命财产安全。

毫不放松做好疫情防控工作。各地要坚持常态化精准防控和局部应急处置相结合，坚定构筑住房和城乡建设领域群防群治的严密防线，坚决防止疫情反弹蔓延。要抓好城市公园疫情防控管理，加强城市公园环境卫生保洁，做好室内空间、公共设施消毒工作，按照有关规定实施错峰、限量入园，落实疫情防控和安全保障措施。要加强疫情隔离观察场所和已开复工项目复工人员集中居住场所安全风险隐患排查整治。要加强建筑施工等行业人员防控管理，全面实施施工工地封闭管理，落实建筑工人实名制管理，实化细化防控措施，防止聚集性传染。要扎实做好各级机关单位疫情防控工作，减少“两节”期间人员流动和聚集，增强干部职工防控意识和行动自觉。

加强城市市政公用设施安全管理。各地要聚焦燃气设施设备安全运行、人员密集公共场所用气安全、瓶装液化石油气使用安全、现场作业安全等重点，统筹实施城市燃气管道老化更新改造工程和城镇燃气安全排查整治工作。要针对可能出现的极端低温天气，督促供暖、供水、排水和污水处理、垃圾处理等单位加强设施设备运行安全巡查与维护，确保设施设备安全运行。要针对元旦春节重大节日特点，做好城市公园、动物园等场所安全隐患排查，督促有关部门对城市公园中大型游乐设施、客运索道、体育健身设备等开展安全检查。

强化房屋市政工程施工安全风险管控。各地要督促企业落实主体责任，严格落实冬季施工现场安全措施，严禁恶劣天气违规强行施工。要高度重视极寒天气、大风和雨雪冰冻灾害的影响，深入排查起重机械、高支模、深基坑等危险性较大分部分项工程安全隐患，在基坑、临边洞口等处设置防护设施和警示标识，为作业人员配备必要的防寒保护用品，加强工人宿舍消防管理，及时清除宿舍、工棚顶部积雪。要认真排查临近学校、医院、小区周边和临街的建筑工地安全隐患，落实施工现场封闭式管理措施，发现问题立即整改。要提前做好停工期间和复产复工安全检查，达到安全生产条件方可复工。要进一步做好根治欠薪工作，加大对拖欠农民工工资的治理力度，切实维护农民工合法权益。

加强城镇房屋建筑安全隐患排查整治。各地要加强城镇既有房屋安全隐患排查，持续推进违法建设和违法违规审批专项清查工作，重点对建造年代较早、长期失修失管、违法改建加层、非法开挖地下空间、野蛮装修、破坏主体或承重结构的房屋以及擅自改变用途、违规用作经营（出租）的人员聚集场所优先排查，抓紧鉴定，果断采取措施，坚决防止隐患变成事故。要指导督促物业服务企业做好物业服务区域内房屋共用部位和共用设施设备的维修、养护和管理工作，协助有关部门做好物业服务区域内的安全防范工作。

持续推进农村房屋安全隐患排查整治。各地要对排查发现存在安全隐患的房屋，加快安全性鉴定或评估。对前期通过封存停用、警示标识等管理性措施完成阶段性整改的，要继续动员产权人（使用人）通过拆除重建或维修加固等工程性措施彻底消除安全隐患。对符合条件的对象，可以根据实际将其纳入农村危房改造政策支持范围。同时，要重点聚焦3层及以上、用作经营、人员密集和擅自改扩建4类重点房屋开展抽检复核，充分发挥专业机构和技术专家的作用，查漏补缺，扫除盲区，特别要将用于出租的房屋纳入重点排查范围，建立常态化的安全动态监测机制，及时发现和消除风险隐患。

加强城市管理监督。各地要统筹抓好疫情防控常态化条件下的城市管理监督工作，充分发挥城市运行管理服务平台作用，对城市运行状况实时监测、集中研判、预测预警。要强化城市管理日常巡查工作，对人员密集、问题多发的重点场所、区域提高巡查频率，及时采取措施消除安全隐患。要加强各类户外广告设施和招牌安全管理，督促房屋业主、广告设置人落实日常检查和维护保养责任，对于废弃的缆线、立杆要组织有关单位进行清理。要加强城市公共区域私搭乱建治理，严肃整治在城市公共区域内乱堆、乱放、乱挖、乱设、乱建等现象。

强化预警提示和应急值守。各地要密切关注极寒天气和雨雪冰冻、地震等灾害，关注住房和城乡建设领域安全生产相关舆情动向，加强与有关部门协调联动，及时了解、发布预警信息，加强风险提示和安全宣传。要坚持守土有责、守土尽责，加强值班值守，严格执行领导干部在岗带班、关键岗位24小时值班和事故信息报告制度，畅通信息和通信渠道，及时核实、上报有关信息，坚决杜绝漏报、迟报和瞒报。要加强与当地消防、应急、地震等专业应急救援队伍密切联系和配合，一旦发生紧急情况要及时启动应急响应，扎实做好现场指导工作，科学有效应对处置，全力保障人民群众生命财产安全和社会稳定。

(责编：王仁宏、高雷)