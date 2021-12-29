人民网北京12月29日电 (申佳平）据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局近日复函同意贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等四地启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。

复函指出，各地枢纽节点要充分发挥本区域在气候、能源、环境等方面的优势，发展高可靠、高能效、低碳数据中心集群，优化东西部间互联网络和枢纽节点间直连网络，通过云网协同、多云管理等技术构建低成本的一体化算力供给体系，重点提升算力服务品质和利用效率，打造面向全国的算力保障基地。

同时，各枢纽分别规划设立数据中心集群。数据中心集群应符合新型数据中心发展要求，尽快启动起步区建设，逐步落地重点建设项目。项目建设主体原则上为数据中心相关行业骨干企业，支持发展大型、超大型数据中心，建设内容涵盖绿色低碳数据中心建设、网络服务质量提高、算力高效调度、安全保障能力提升等，落实项目规划、选址、资金等条件。

应抓紧完成起步区建设目标：数据中心平均上架率不低于65%。数据中心电能利用效率控制在1.2以下，可再生能源使用率显著提升。网络实现动态监测和数网协同，服务质量明显提升，电力等配套设施建设完善，能高质量满足“东数西算”业务需要。形成一批“东数西算”典型示范场景和应用。安全技术、措施和手段同步规划、同步建设、同步使用。

据了解，5月24日，国家发展改革委等四部门联合印发《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，提出要加快实施“东数西算”工程，围绕国家重大区域发展战略，根据能源结构、产业布局、市场发展、气候环境等，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝，以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。

国家发展改革委高技术司司长沈竹林出席活动时表示，构建全国算力网络主要有四方面考虑。

一是引导有序布局，推动数据中心向资源丰富、气候、地质等条件适宜的地区布局，实现有序发展。

二是促进绿色节能，加大节能技术应用，推动绿色高质量发展，助力实现碳达峰碳中和目标。

三是推进迭代应用，以应用带动创新，加快突破关键核心技术，提升大数据创新能力。

四是实现高效利用，推动数据中心、云、网络协调联动，提高算力资源利用效率。

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