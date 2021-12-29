人民网北京12月29日电 （王仁宏）据水利部消息，12月27日，水利部、中宣部、教育部、文化和旅游部、共青团中央、中国科协等六部门联合印发《“十四五”全国水情教育规划》（以下简称《规划》）。《规划》提出了今后5年我国水情教育工作的指导思想、基本原则、主要目标，明确了重点内容、重点任务和保障措施，是“十四五”时期全国水情教育工作的重要依据和指导。

据了解，“十三五”时期是全国水情教育工作的起步阶段，各地认真贯彻落实中央关于国情水情教育工作重要部署要求，积极组织实施首个《全国水情教育规划》，水情教育工作取得明显成效。水情教育基地设立稳步推进，先后分4批在全国设立63个国家水情教育基地，覆盖了除西藏以外的30个省（自治区、直辖市），部分地区还开展了省级和市级水情教育基地设立工作，基地每年接待参观者超千万人次，水情教育的社会覆盖面和影响力不断扩大。

“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年。进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，以及推进社会主义文化强国建设，提高社会文明程度、提升公共文化服务水平等，对水情教育工作提出了新的更高要求。

《规划》提出，“十四五”水情教育工作要把增强公众水安全水忧患意识，提高公众节约水资源、保护水生态与水环境、应对水旱灾害能力作为出发点和落脚点，着力加强水情教育载体建设，创新水情教育形式和机制，全面提升水情教育工作能力和水平，夯实推动新阶段水利高质量发展、保障国家水安全的社会基础。

《规划》提出，到2025年，全国水情教育工作取得重要进展，社会公众特别是重点教育对象知水、爱水、节水、护水意识和应对洪涝灾害能力得到全面提升。水利部各流域管理机构、各省（自治区、直辖市）至少拥有一处面向社会公众开放、全面展示本流域本地区基本水情、水安全形势和治水历史、理念思路、成就经验等为主要内容的综合性水情教育展示场馆场所。新设立国家水情教育基地不少于50个，全国50%以上的省份开展省级水情教育基地设立工作。进一步增强中小学生节水、护水、水安全意识，推动水情教育知识纳入公职人员特别是领导干部教育培训重要内容。打造不少于10个主题鲜明、富有特色的全国性水情教育品牌活动，策划出版一批适宜不同教育对象的高质量权威水情教育读本和音像制品。建立由专门人员、专家团队、志愿者组成的专兼职水情教育专业化队伍。

《规划》明确了水情教育的重点内容和重点任务。重点内容包括基本水情、水利常识、水利法治、水利科技、治水成就和治水文化。重点任务分别是加强水情教育工作格局构建、加强重点教育对象青少年和公职人员特别是领导干部水情教育、加强水情教育展示场馆场所建设、加强水情教育基地设立管理、加强水情教育产品有效供给、加强水情教育品牌活动打造、加强水情教育形式手段创新、加强水情教育人才队伍建设以及加强水情教育对外交流合作。

《规划》还提出了强化组织领导、加大投入力度、加强业务指导、建立激励机制四项保障措施。

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