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中国移动将于1月5日上市 将成近10年最大规模IPO

2022年01月04日20:17 | 来源：人民网
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人民网北京1月4日电 （记者王震）据上海证券交易所网站消息，中国移动有限公司股票将于2022年1月5日在上海证券交易所上市。证券简称为“中国移动”，证券代码为“600941”。

此前报道，12月20日深夜，中国移动披露其A股IPO发行价格为人民币57.58元/股。据12月21日中国移动最新披露的招股说明书显示，此次中国移动拟公开发行A股股份数量不超过845700000股，即不超过本次发行后公司已发行股份总数的3.97%（行使超额配售选择权之前）。在符合法律法规及监管要求的前提下，公司可授权主承销商行使超额配售选择权，超额发售不超过本次发行A股股数（行使超额配售选择权之前）15%的A股股份，即不超过972555000股。

以此计算，行使超额配售选择权之前，中移动募集资金规模约487亿元，行使超额配售选择权之后将接近560亿元。若全额行使超额配售，此举超过中国电信的537.27亿元（含超额配售部分）的融资规模，成为近10年来A股最大IPO（首次公开发行）项目。

(责编：王震、吕骞)

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