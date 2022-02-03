原标题：冬日暖心，北京冬奥会的黑科技有多贴心？

机械臂炸薯条、自由视角观赛、智能安全服务机器人、云上转播……

当“科技赋能冬奥会”不再只是一句口号，吸睛的“黑科技”遇见北京冬奥会，纯洁的白色与时尚的蓝色在调色盘中混合，一场现代感十足的冰雪盛会与世人见面。

你体验过360度自由视角观赛吗？

伴随着“签到，通行”的智能语音提示，你可以通过五棵松体育中心的信息验证点，在扫描了防疫卡片后，个人健康信息、疫苗接种以及行程码等内容便会显示在设备终端上。最多2秒，即可实现快速通行。

当你走入场馆，雾化消毒机器人正忙碌地工作着，身高140厘米的它有着胖乎乎的小肚子，走起路来会呼呼往外喷雾。一次能装16升消毒水的它，一分钟消毒面积可达36平方米，消毒液能够以不规则布朗运动弥散到空间的各个角落。

磨咖啡粉、放置滤壶、取豆、称重、上水、冲泡……

4分钟的等待，一杯冬日里的暖心咖啡便可送上，而这都是由名叫“制咖大师”的机器人完成的。

在观众席望向比赛场地，从北京奥运会篮球比赛场馆华丽转身而来的五棵松体育中心，早已完成了制冰过程，其主要应用超低能耗建筑设计，安装隔气膜、气密性胶带等，以此减少室内外空间换气次数，实现超低能耗。

本次冬奥会期间，多个竞赛场馆均配备有“黑科技”。在赛事转播环节中，“自由视角观赛”为观众们带来了福音。本届冬奥会在多个赛场上单独部署40台相机，多个机位绕场地360度拍摄，捕抓比赛进程的细节。届时，观众在手机上打开冬奥会直播App观看比赛，长按屏幕并滑动，便可感受不同视角下运动员的表现，带来沉浸式视觉感受……

2022年北京冬奥会和冬残奥会主媒体中心已正式进入赛时闭环管理，在1月4日至22日试运行期间，预计将会有1700多名来自世界各地的媒体人员在主媒体中心提前开展赛前准备工作。图片来源：澎湃影像

你见过由名厨“教学”的炒锅吗？

在冬奥赛场外，北京冬奥会主媒体中心同样融入了诸多科技元素。作为北京冬奥会主新闻中心和国际广播中心，国家会议中心二期项目主体建筑呈“鲲鹏展翅”结构造型，搭配其“群鸟”外幕墙造型，便给人极强的科技感。

其中的“智慧餐厅”无疑已经成为了国内外媒体记者的网红打卡地。同时可容纳近千人用餐的餐厅分为西式快餐区、中式快餐区。包括汉堡机器人、炒锅机器人、煲仔饭机器人等约120台餐饮机器将为广大中外媒体记者带来全新体验。

客人在柜台下单后，档口内的机器人便可自动加热面包、煎肉饼，并将汉堡完成包装后送出；从选取食材到放入锅中进行烹饪，机械臂从容管理着炸薯条的火候，可针对不同食材独立控制油炸温度和时间；由世界名厨亲自“教学”的智能炒锅可实现投料、翻炒、装盘出餐等全自动一体化，宫保鸡丁、东坡肉都不在话下。

你以为这样就结束了？

用餐者抬头便可看见玻璃轨道，送餐小车穿梭其间，忙碌却不混乱。食客只需找到订单小票上显示的座位，菜品便会“从天而降”，实现无接触智能送餐。

防疫方面，北京冬奥会主媒体中心装备了冬奥视频监控智能分析体系。人员从进入场馆开始，系统便开始对其防疫数据进行监管，一旦发生异常，系统联动报警，并可追溯该异常人员在场馆活动期间接触的所有人员，加强防疫管理。

此外，北京冬奥会期间还将有送餐、送物、消杀、清废等多类型服务机器人亮相，开创“无人化”的数字服务场景……

你睡过有“记忆”功能的床吗？

北京冬奥村(冬残奥村)公寓设计充分遵循“以运动员为中心、可持续发展、节俭办赛”三大；理念。在科技环节中，如何体现冬奥村人文关怀呢？

从运动员公寓、冬奥村大堂，到健身房、下沉广场，北京冬奥村中无不彰显着“智能”二字。运动员公寓中，每套户内都采用高效除霾和除臭氧模块，能在不开窗的情况下为室内提供新鲜空气；屋内的床采用记忆棉材质，配有遥控器，可调成睡姿、坐姿等不同场景；坐落在下沉广场的北京小屋将利用数字时空舱、桌面裸眼3D等技术进行展示……

此外，北京冬奥村(冬残奥村)推出了智能运维管理平台，可显示无障碍卫生间、无障碍坡道、盲道等设施信息，并对起点至各目的地之间、满足无障碍要求的路线进行最优计算，将结果推送给无障碍需求人士进行导航。该平台可提供中英文双语，便于各国运动员及随队官员使用。

作为北京冬奥会的办赛要求，“简约、安全、精彩”常被提及。技术的加持，无疑是达成这些要求的重要一环。

当技术与体育相遇，一场富有现代感的冰雪盛会即将与世人见面。(刘星晨)

(责编：乔业琼、杨迪)