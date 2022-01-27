原标题：个人养老金制度落地倒计时 各方加速布局

作为养老保险第三支柱，个人养老金制度落地已进入倒计时。不久前召开的中央全面深化改革委员会第二十三次会议审议通过了《关于推动个人养老金发展的意见》。记者了解到，有关部门正在紧锣密鼓部署，研究完善配套政策。与此同时，多个银行、保险、基金公司也在积极布局，抢滩个人养老金巨大市场。业内预计，未来第三支柱有望迎来大扩容，在提高国民养老金待遇水平的同时，将促进资本市场的完善和发展。

建立多层次的养老保险体系，是积极应对人口老龄化、促进养老保险制度可持续发展的一个重要举措。第一支柱包含城镇职工基本养老保险制度和城乡居民基本养老保险制度，第二支柱包含职业年金和企业年金，第三支柱是个人养老金制度。当前，推动个人养老金发展，是我国多层次、多支柱养老保险体系的短板，也是下一步改革的重点。

“推动发展个人养老金意义重大。”中国社科院世界社保研究中心执行研究员张盈华对《经济参考报》记者表示，一方面，人口老龄化对基本养老保险财务可持续的压力增大，个人养老金制度有助于对冲这一压力；另一方面，推动个人养老金发展，可以适应新就业形态的灵活性，提高便携性，有助于增进灵活就业人员的养老保障。

2021年政府工作报告提出，规范发展第三支柱养老保险。人社部表示，经过充分研究论证，已经形成了初步思路，总的考虑是建立以账户制为基础、个人自愿参加、国家财政从税收上给予支持，资金形成市场化投资运营的个人养老金制度。银保监会相继发布了开展专属商业养老保险通知和开展养老理财产品试点通知，并批复筹建了由17家金融机构参与设立的国民养老保险股份有限公司。

中央全面深化改革委员会第二十三次会议审议通过了《关于推动个人养老金发展的意见》，标志着个人养老金制度进入全新发展阶段。会议强调，要推动发展适合中国国情、政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营的个人养老金。还提出要完善制度设计，合理划分国家、单位和个人的养老责任，为个人积累养老金提供制度保障。

据悉，有关部门正在紧锣密鼓完善配套政策、抓紧明确实施办法、财税政策、金融产品规则等。

银保监会有关负责人表示，下一步将坚持强化商业养老保险保障功能，支持开发投保简便、交费灵活、收益稳健的养老保险。配合相关部门开展第三支柱相关制度建设，并做好配套工作。此外，银保监会发布《关于规范和促进养老保险机构发展的通知》，鼓励养老保险公司发展安全性高、保障性强、满足长期或终身领取需求的商业养老年金保险以及其他具有一定长期积累养老金功能的商业保险，更好地服务第三支柱养老保险建设。

地方上也在积极部署。比如，2022年广东省政府工作报告明确提出，健全社会保障待遇确定和调整机制，发展企业年金、职业年金，构建养老保险“三支柱”体系。

我国第三支柱市场潜力巨大。目前我国60岁及以上老年人口为2.64亿，占比18.7%。居民存款已经超过90万亿元，可转化为长期养老资金的金融资产非常可观。中金公司研报预估，未来十年第三支柱将有约29万亿元资产增量。

不少金融机构正加速抢滩这一市场。其中，公募基金行业在2018年开始发行养老目标基金，据Wind数据统计，截至2022年1月26日，已经成立的养老FOF（基金中基金）共有297只，总规模2348亿元，相比上年同期规模增近140%。

保险领域，在此前税延养老险基础上，进一步推出专属商业养老保险试点，并探索针对新产业、新业态和灵活就业人群养老保障需求的业务模式创新。

其中，中国人保推出专属商业养老保险福寿年年、个人税延养老保险、住房反向抵押养老保险等政策性养老保险。“公司将分阶段、分层次稳步推进商业养老保险供给相关工作，增加商业养老保险产品供给。”中国人保产品部有关负责人对《经济参考报》记者表示。

作为养老市场“新手”，工银理财、建信理财、招银理财、光大理财四家获批试点的银行理财子公司，总额度400亿元的养老理财试点已在2021年底开闸，发行当日，光大理财和招银理财相关产品迅速售罄，工银理财“颐享安泰”仅武汉一地7天认购超10亿元，建信理财“安享”养老理财产品不到4天募集量超40亿元。四家理财公司均表示后续将逐步丰富养老理财产品线。

业内表示，相比过去由保险机构及保险产品为主要参与方，未来将有更多种类的金融机构和金融产品共同发力，养老金第三支柱规模将大大扩容。

与此同时，推进个人养老金发展还要加快补齐短板。张盈华指出，税收递延型个人商业养老保险渗透率不高，需要探索更多激励手段。建议尽快推进税收递延型个人商业养老保险从试点走向普及；积极研究和探索建立个人养老金账户，将税优指向由商业保险产品转为个人账户，覆盖所有金融产品；加快研究打通第二、三支柱养老金账户，依托账户制管理手段，以税优等手段激励引导；开展个人投资选择权、TEE等多种税优方式、自动加入机制等措施的试点。

“未来，个人所得税纳税群体规模扩大，资本所得税开展征收，税优激励的效果会更明显，另外，随着人们对养老金制度和人口老龄化趋势的认知提升，个人养老金会受到更多重视。当然，需要市场提供更多更好的养老金产品。”张盈华说。

据悉，监管部门正采取“两条腿走路”的方式。一方面，整顿市场秩序，清理打着“养老”噱头的短期金融产品；另一方面，选择部分金融机构和专营机构在部分地区先行开展养老金融试点，大力发展真正具备长期养老功能的养老金融产品，包括养老储蓄存款、养老理财、专属养老保险、商业养老计划等。（记者 班娟娟 向家莹）

(责编：赵竹青、陈键)