人民网记者 李栋

新年伊始，国新办举办了经济主题系列新闻发布会，发布了2021年主要经济数据，介绍了2022年的工作部署，并就社会各界关心的话题进行回应。对此，人民网推出了“聚焦国新办经济主题发布会系列报道”，进一步把握经济发展规律、坚定信心、走向未来，寻找稳中向好的中国经济“密码”。

2021年，粮食和农业生产再获丰收，粮食产量创历史新高；脱贫攻坚成果得到巩固，易返贫致贫人口和突发严重困难户全部纳入监测范围；种业振兴行动全面启动；农民收入水平实现新提升……

“三农”向好，全局主动。“2021年农业农村改革发展取得显著成效，为开新局、应变局、稳大局发挥了重要作用。”农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德在20日国新办举行的2021年农业农村经济运行情况新闻发布会上表示，去年是三农工作重心转向全面推进乡村振兴的第一年。面对复杂严峻的发展环境，农业农村部扎实推动“三农”各项工作，全面完成年度目标任务，实现了“十四五”良好开局。

农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题。2022年如何稳住农业基本盘，筑牢“三农”压舱石？“三农”领域将面临哪些挑战？在此次发布会上，农业农村部相关负责人就社会关心的话题进行了回应。

2021年农业农村经济运行情况新闻发布会。图片来源：国新网

农田高标准 夯实应变局开新局的“压舱石”

开局之年仓廪足。国家统计局公布的数据显示：2021年全国粮食总产量13657亿斤，比上年增加267亿斤，增长2.0%，全年粮食产量再创新高，连续7年保持在1.3万亿斤以上。粮食生产喜获十八连丰。

“今年的收益不错，3000多亩地的玉米产量达到2000多吨，销售价卖到了1.04元/斤，咱们的粮起码每斤能多卖2分钱。”最近，黑龙江省齐齐哈尔市富裕县的周士才正忙着卖玉米，由于当地新引进了加工企业，从加工能力到收粮价格均比以前高了不少。老周粗略算了一下，合作社这茬3000亩玉米能净赚60多万元。

农业农村部农田建设管理司司长郭永田表示，2021年高标准农田建设取得了明显成效，为调动农民种粮积极性、确保国家粮食安全发挥了重要的基础支撑作用。

农田就是农田，而且必须是良田。在郭永田看来，高标准农田建设进一步夯实了国家粮食安全基础，“既可以显著提高效率、增加产出，同时又可以有效节约和降低生产成本，‘一增一减’亩均节本增效可以达到500多元，项目区农民得到实实在在的实惠。”

“2021年我们克服了新冠肺炎疫情起伏不定、春季低温、夏季洪涝、严重秋汛、局部干旱、病虫害等困难挑战，粮食喜获丰收，产量达到13657亿斤，再创历史新高，实属不易，对国家开新局、应变局、稳大局起到了至关重要作用。”农业农村部种植业管理司司长潘文博说。

乡村振兴 绘就农业农村现代化美好图景

民族要复兴，乡村必振兴。在江苏省射阳县海通镇团塘村，37岁的苗族妇女涂建平在电商平台开启了二次创业，镇里通过帮扶培训并帮其解决在经营中遇到难题，让她的网店生意做的正红火。现如今，当地的洋马菊花、射阳河银鱼等土特产，通过网络卖到了全国，每个月营业收入在5000元左右。用涂建平自己的话说，“人穷志不穷，以后希望去参加家政服务培训，唱响‘射阳好阿姨’品牌。”

脱贫攻坚成果得到巩固，守住不发生规模性返贫底线的基础巩固向好。“易返贫致贫人口和突发严重困难户全部纳入监测范围，落实帮扶措施，确保一段时间内消除风险。”曾衍德表示，中央层面确定的衔接政策全部出台，确定了160个国家乡村振兴重点帮扶县并出台支持政策。此外，通过易地搬迁后续扶持、东西部协作、定点帮扶不断深化，启动“万企兴万村”行动，脱贫攻坚成果得到巩固，稳步推进了与乡村振兴的有效衔接。

压实“菜篮子”负责制 发挥好考核指挥棒作用

春节即将来临，冬奥会、冬残奥会即将召开，农产品稳产保供情况如何？

农业农村部市场与信息化司司长唐珂介绍说，“菜篮子”产品与老百姓生活息息相关，是重要的民生商品，综合各方面情况看，今年春节和冬奥会、冬残奥会期间，肉蛋奶果菜鱼供应总量充足，完全可以满足城乡居民消费需求。

2021年农业农村部会同国家发改委、财政部等10家“菜篮子”食品管理部际联席会议成员单位，根据《“菜篮子”市长负责制考核办法》，对直辖市、计划单列市、省会城市等36个城市“菜篮子”市长负责制落实情况进行了第二次考核。

2021年猪肉价格的大涨大落引起全民关注。唐珂表示，2021年生猪价格高位逐步回落，从1月份35.8元/公斤回落到12月份17.59元/公斤，12月份猪价依然高于每公斤15.5元的平均生产成本2元左右。

从生猪养殖收益看，养殖场（户）除6-10月份亏损外，其余7个月均盈利较多，按出栏量加权平均计算，全年每出栏一头生猪仍有564元的利润，高于正常年份200元左右的盈利水平。从全行业整体来说，2021年生猪养殖依然是丰收年。

蔬菜方面，当前全国蔬菜在田面积8000万亩左右，同比增加200多万亩，预计未来3个月蔬菜供应总量1.7亿吨，同比增加350万吨，加上冬储蔬菜，可供每人每天约3斤菜。“但受汽柴油价格上涨、季节性因素影响，预计菜价将比较坚挺。”唐珂说。

农为邦本，本固邦宁。“今年我国的大事要事确实很多，但风险挑战也不少，必须把‘三农’这块压舱石夯得实之又实，确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁。”曾衍德表示。

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(责编：王震、吕骞)