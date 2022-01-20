栗翘楚 王绍绍

新年伊始，国新办举办了经济主题系列新闻发布会，发布2021年主要经济数据，介绍了2022年的工作部署，并就社会各界关心的话题进行回应。对此，人民网推出了“聚焦国新办经济主题发布会系列报道”，进一步把握经济发展规律、坚定信心、走向未来，寻找稳中向好的中国经济“密码”。

图片来源：国新办网站

辽宁沈阳，走进沈阳鼓风机集团透平公司转子车间，一台台数字化工位机有条不紊地工作，图纸、工艺流程、物料等生产信息在显示屏幕上一目了然。

“通过数字化系统，像我们这样的老企业也有了新面貌。”沈鼓集团信息数据中心副主任王宗玉说，沈鼓集团的智能车间已实现人、机、料等生产数据线上全管控，大幅提升了工作效率和产品质量。

“2021年，我国工业经济持续恢复发展、产业转型升级明显加快、中小企业纾困发力增效、信息通信业实现新跨越。”1月20日，工业和信息化部总工程师、新闻发言人田玉龙在国新办新闻发布会上表示，2021年，工信部克服疫情多点散发、生产要素供给趋紧、大宗商品价格持续高位等不利影响，采取一系列工业稳增长政策举措，确保工业经济恢复性增长。工业领域产业链、供应链稳定和现代化水平不断提升，高质量发展内生动力进一步增强，为宏观经济增长提供有力支撑。

打好工业稳增长“组合拳”

田玉龙介绍，2021年全国规模以上工业增加值同比增加9.6%，两年平均增长6.1%，高于2019年疫情前的水平；特别是制造业增加值同比增加9.8%，两年平均增长6.6%。全年工业产能利用率为77.5%，比上一年提高3个百分点。企业效益明显改善，去年前11个月规模以上工业企业实现利润同比增长38%，两年平均增长18.9%，营业收入利润率达到6.98%，这也是近年来较高水平。工业出口保持较快增长，规模以上工业出口交货值同比增长17.7%，两年平均增长8.3%。

“其中，三季度工业增速曾一度下滑，四季度随着我们振作工业经济政策措施的实施，效果显现，下滑势头得到扭转，工业经济增速逐步回升。工业经济发展总体良好，成绩喜人，也来之不易。”田玉龙说。

工业和信息化部在2021年陆续发布实施了一批工业和信息化重点行业、重点领域的“十四五”规划，积极克服各种不利影响，达到了保主体、稳投资、促消费的目标，有力保障了工业生产总体平衡，平稳发展。

对于2022年我国工业经济发展态势，田玉龙表示，新一年的外部环境更趋于严峻复杂和不确定，我国工业经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，稳增长任务依然十分艰巨。

田玉龙表示，工业和信息化部将统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，聚焦制造强国和网络强国的建设目标，把工业稳增长摆在最重要的位置，做好预调微调和跨周期调节，着力提升制造业核心竞争力，促进工业经济平稳运行提质增效，保持制造业比重基本稳定，做实做强做优实体经济，筑牢经济“压舱石”。

产业转型迈上快车道

“2021年，我国产业转型迈上快车道，转型速度明显加快。”田玉龙介绍，过去一年我国制造业数字化转型步伐加快，工业互联网创新发展成效显著，网络平台安全体系已打造成型，“5G+工业互联网”已经形成了20个典型应用场景和10个重点行业领域的实践活动，创新应用水平处于全球第一梯队。

与此同时，我国工业绿色低碳发展也取得了积极进展。“我们制定出台了工业领域和重点行业碳达峰实施方案，传统产业绿色化改造稳步推进，全年累计粗钢产量同比减少3200万吨，下降了3%。前11个月，规模以上工业单位增加值能耗同比下降了5.5%，这个效果是比较明显的。”田玉龙说。

近日，中汽数据发布的《节能与新能源汽车发展报告2021》对国内车用能源及碳排放测算的结果显示，2020年我国车用总燃料消耗达2.27亿吨，其中汽车排放大部分来自运行使用环节消耗的汽柴油等化石能源。

此外，2021年我国工业软件、大数据、云计算、人工智能等新技术、新产业、新业态发展增速强势。其中，新能源汽车发展迅猛，全年产销量均超350万辆，同比增长1.6倍，产业转型迈上快车道。

“另外，结构调整、动能转换也在持续推进，显现出的效果也比较明显，5G、工业互联网加速了制造业数字化转型。一些基础关键技术的攻关取得成效，有力支撑了制造业升级，集装箱产量成倍增加，光伏、风电、船舶等产业链供应链国际竞争优势凸显。”田玉龙说。

专精特新迸发新活力

灯光照在T台模特的脸上，眼影闪烁着动人的光彩；晨曦映射在一辆辆轿车上，漆膜跃动着五彩的光泽……日常生活中，这些五光十色的大小场景，都离不开珠光材料。据了解，云母和二氧化钛（钛白粉）是生产珠光材料的主要原料，钛添加量的差异，会带来不同的色彩。

作为第三批专精特新“小巨人”企业之一，坤彩科技已掌握盐酸萃取法生产高端钛白粉核心技术，并建设了完全自主知识产权的生产线。

“截至目前，全国专精特新企业有4万多家，‘小巨人’企业达到4762家，制造业单项冠军企业达到848家，成为所在细分行业领域的标杆型企业，一大批创业创新型企业不断涌现和成长。”田玉龙说。

据统计，2021年我国规上中小企业收入利润同比增长20.7%和28.2%，两年平均分别增长9.8%、17.1%，均高于2019年同期增速。1185家“小巨人”前11个月收入利润率达到10.9%。

目前，互联网、大数据、人工智能、5G等信息技术与各行业深度融合，在此背景下，不少中小企业依托科技创新脱颖而出。

作为一家提供超高清视频应用的专精特新“小巨人”企业，成都华栖云科技有限公司针对各地融媒体中心发展需求，已承建湖北长江云、宁夏黄河云、广西广电云、广东南粤云等多个融媒体平台。在疫情防控期间，浙江大学依托华栖云建设的“智云课堂”和教学直播平台，让分布在多个国家的师生们顺利开展“见屏如见面”的远程在线教学。

“针对小微企业面临的外部产业链、疫情防控等问题，下一步，工信部将继续把经出台的政策措施落实、落细、落地，帮助中小企业纾困；助力提升专精特新企业创新能力和专业化水平；在缓解中小企业融资难、融资贵等问题上继续下大力气；进一步优化中小企业发展环境，切实保护中小企业的合法权益。”田玉龙说。

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(责编：张文婷、吕骞)