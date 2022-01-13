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2021年中国农业科学十大科学发现发布

2022年01月13日08:35 | 来源：科技日报
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原标题：2021年中国农业科学十大科学发现发布

科技日报北京1月12日电 （记者马爱平）12日，在中国农业科学院2022年工作会议上，中国农业科学院10项2021年度重大科学发现、10项2021年度重大成果产出发布。

据悉，中国农业科学院10项2021年度重大科学发现为：植物到动物的功能基因转移首获证实、首次发现烷基型产甲烷古菌、第一代基因组设计的杂交马铃薯问世、首次揭示陆地棉群体地理分化和纤维品质改良基因组学基础、首次揭示氯法齐明广谱性抗冠状病毒的机制、自主创新算法助力超大基因组解析、首次利用耦合方法描述生物质酶解过程机理、基于细胞生物学提出生物燃料规模生产新思路、建立秸秆资源估算方法助力燃料乙醇产业转型升级、构建作物估产系统提供大面积作物估产新途径。

中国农业科学院10项2021年度重大成果产出为：“中麦895”助力黄淮海小麦稳产增产高产、草地贪夜蛾防控实现技术升级引领国际技术进步、创制新型高效生物农药引领国内农药发展新方向、“中甘21”打造“高原夏菜”重大品牌、“广明2号”育成标志我国白羽肉鸡实现自主育种、反刍动物肠道甲烷减排技术促进畜牧业减碳增效、把脉生猪产业形势助力国家宏观决策、“中油杂19”育成标志我国油菜含油量育种迈入世界领先行列、口蹄疫病毒样颗粒疫苗迈出产业化关键一步、植物工厂水稻快速繁育关键技术实现作物育种方法重大突破。

(责编：罗知之、陈键)

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