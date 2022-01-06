吴 雨 刘 慧 李延霞

“借贷消费”“只赚快钱”“一夜暴富”……近期一些年轻人因为这些消费和理财观念，落入了“套路贷”或金融诈骗的陷阱。在监管加大力度整治金融乱象的同时，专家建议年轻人树立理性的借贷意识和理财观念，提升风险防范能力。这里有一份“避坑”指南，希望能帮助年轻人提升“财商”，保持理性。

部分年轻人易落入金融陷阱

“专业办理大学生贷款，只需提供身份证信息，无利息、零担保……”这则广告信息打动了看中一款游戏机的大学生小王。他按照广告上的联系方式加上了对方微信，并在其指导下在某贷款平台贷了4000元。但没有经济来源的小王，无法按期还款，只能通过多家平台“借新还旧”。欠款像滚雪球一样越滚越大，短短6个月小王的债务已增长到10余万元。

近年来，借款人出现了“年轻化”特征，尤其是随着各种消费场景产生的小额贷款日渐增多，游戏贷、医美贷、租金贷等在年轻人中比较流行。

招联金融首席研究员董希淼表示，少数大学生深陷高额债务，离不开不良贷款平台的推波助澜。一些非正规持牌机构打着“小额低息”“无需信用记录”等旗号诱骗消费者借款，贷款利率实际上远超市场水平，甚至诱导“以贷养贷”。另外，一些青年群体愿意尝试新奇事物，却缺乏足够辨识能力，容易落入宣传诱导的陷阱。

河南信阳的张女士接触到一款名叫“喵喵”的手机应用软件，用户通过软件认购和“饲养”虚拟猫咪，虚拟猫咪很快便可养成、出售，号称能在短时间内为投资人赚得10%左右的收益。张女士前前后后投入了15万元，然而“喵喵”App突然无法登录，她不仅没有得到高额回报，本金也被一卷而空。

中国人民银行发布的《消费者金融素养调查分析报告（2021）》显示，对全国约14万份成年受访者样本数据分析发现，在有金融投资行为的群体中，中青年群体对金融投资收益预期的非理性程度更大。

专家指出，部分年轻人由于风险偏好比较高、自身经济实力不足，可能会追求赚“快钱”，盲目购买“保本高收益”产品，容易落入金融诈骗陷阱。

提升“财商”加强自我保护

提升公众的金融素养和风险防范意识，是强化金融消费权益保护的预防性措施。作为初入社会的年轻人，如何才能管理好来之不易的收入？可参考这几点：

——量入为出，理性消费。要树立理性的消费观，合理安排生活支出，不要盲目攀比。如果确实需要借贷，要为自己的负债规划定一个安全警戒线，可参考28/36经验法则，即个人或家庭的房产类相关支出不超过同期收入的28%，总的负债不超过同期收入的36%。控制负债水平在此范围内，个人或家庭在日常生活中一般不会有明显压力。

——火眼金睛，去伪存真。对广告中的“免费”“优惠”“稳赚不赔”“低成本、高回报”等字眼要高度警惕，自觉抵制诱惑，坚信天上不会掉馅饼。切勿轻信各种QQ群、微信群所谓“高手”“导师”，防止被骗。

银保监会曾多次提示：在实践中，承诺保证本金的金融产品收益率超过6%就要打问号，超过8%就很危险，10%以上就要准备损失全部本金。

——自我保护，善于求助。如果不小心陷入不良“校园贷”或遭遇金融诈骗，应及时与家人、老师沟通，并保存相关证据，第一时间寻求监管部门、公安机关帮助，拿起法律武器维护自己的合法权益。

(责编：王震、陈键)