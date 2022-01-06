人民网北京1月6日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，近日，水利部印发《关于实施国家水网重大工程的指导意见》（以下简称《指导意见》），要求到2025年，建设一批国家水网骨干工程，有序实施省市县水网建设，着力补齐水资源配置、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、水网智慧化等短板和薄弱环节，水安全保障能力进一步提升。

《指导意见》提出，到2025年，在完善水资源优化配置体系方面，建成一批重大引调水和重点水源工程，新增供水能力290亿立方米，水资源承载能力与经济社会发展适应性明显增强；城乡供水保障水平进一步提高，农村自来水普及率达到88%；大中型灌区灌排骨干工程体系逐步完善，新增、恢复有效灌溉面积1500万亩；数字化、网络化、智能化和精细化调度水平有效提升。

实施国家水网重大工程的主要任务是什么？《指导意见》指出，一是加强统筹谋划，做好顶层设计，包括科学谋划国家水网总体布局、协同推进四级水网建设。二是推进水网主骨架大动脉建设，构建国家水网之“纲”，包括推进南水北调后续工程高质量发展、加快实施重大引调水工程。三是完善区域水网工程布局，织密国家水网之“目”，包括加快构建配套衔接的区域水资源配置工程体系、因地制宜完善农村供水工程网络、加强现有大中型灌区续建配套和改造、积极新建一批现代化灌区。四是加强重点调蓄工程挖潜和建设，打牢国家水网之“结”，包括充分挖掘现有调蓄工程供水潜力、加快重点水源工程建设、加强战略储备水源建设。五是提高工程建设和运行管理水平，充分发挥工程效益，包括加强工程建设管理、推进工程智慧化建设、增强科技支撑能力、提高运行调度水平、健全运行管理机制。

据了解，《指导意见》还提出了加强组织领导、加快前期工作、强化资金保障、开展监督考核等四项保障措施。与《指导意见》相配套，水利部办公厅印发了《“十四五”时期实施国家水网重大工程实施方案》，将《指导意见》提出的任务进一步细化实化为59项具体措施，并分别明确责任单位和完成时限。

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