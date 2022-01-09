人民网北京1月9日电 （记者杜燕飞）记者今日从中国海油获悉，我国最大海上油田——渤海油田2021年原油产量达到3013.2万吨，成为我国第一大原油生产基地，原油增量约占全国增量的近50%，在“十四五”开局之年为保障国家能源安全交出靓丽答卷。

位于渤海湾的亚洲最大海上平台——锦州25-1南。受访者供图

“如果把这3000多万吨原油装进13米长、50吨的油罐车里，油罐车首尾相连可以从我国最北端的漠河排到最南端的三亚两个来回。而将3000万吨原油投入市场，可以为全国2.9亿辆燃油汽车加1.5次油，可供1.5亿户家庭自驾一千公里，满足一个千万人口城市使用1.2年。”中国海油有关负责人说。

据了解，渤海油田始建于1965年，是我国海洋石油工业的发源地。投产50余年来，渤海油田已发现探明石油地质储量超44亿吨、天然气地质储量近5000亿立方米，累计生产油气超4.93亿吨，为保障国家能源安全和推动经济社会发展作出重要贡献。

勘探发现的渤中13-2亿吨级油气田。受访者供图

“特别是2019年全面实施油气增储上产‘七年行动计划’以来，渤海油田连续勘探发现渤中19-6、垦利6-1、垦利10-2和渤中13-2四个亿吨级油气田，三年共生产原油8535.3万吨、天然气91.5亿立方米。”该负责人表示，目前，该油田拥有50余个在生产油气田，180余个生产设施，已建成遍布环渤海三省一市，集勘探开发、工程建设、生产运行于一体的综合性油气生产基地。

中海油天津分公司勘探总师薛永安介绍，渤海湾盆地地质构造复杂，油藏分布十分零散复杂，而且还隔了一层海水，勘探开发难度更高。为此，渤海油田陆续应用“立体勘探”“集束勘探”“组合勘探”与“价值勘探”理念，探明储量不断攀升。进入“十三五”后，渤海油田又创新提出“湖盆成气”理论、“汇聚脊”成藏理论，发现了多个亿吨级油气田，为建成我国第一大原油生产基地夯实了储量基础。

位于渤海湾的亚洲最大海上平台——锦州25-1南。受访者供图

中海油天津分公司开发总师赵春明表示，渤海油田不仅油藏分散，且原油粘度大，以稠油油藏为主，要经济有效开发这些“低边稠”油田，难度极大。

“中国海油自上世纪90年代以来，已连续开展三次‘优快钻井’提升行动，使平均钻井周期从57天下降至10天以内，钻井效率提升了6至7倍。”赵春明介绍，针对海上大中型油气田开发井网密度大、碰撞风险高等难题，渤海油田研发形成了海上丛式井组平台位置综合优选及极限井槽分配技术，实现了一个平台可以打88口井。“十三五”期间，渤海油田又陆续在地球物理技术、智能分注技术、采油工艺技术、稠油规模热采、岸电、智能油田等新技术应用方面取得重要突破。

“‘十四五’期间，渤海油田将努力实现勘探大突破、原油硬增长、天然气大发展，确保2025年实现油气上产4000万吨。”中海油天津分公司总经理阎洪涛表示。

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