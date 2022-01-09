人民网北京1月9日电 （记者乔雪峰）近日，中国物流与采购联合会发布了2021年12月份中国公路物流运价指数，数值为102.5点，比上月回升0.99%，比去年同期增长3.6%。从各周指数看，第一、三、四周运价指数环比回升，第二、五周运价指数环比回落。

分车型指数看，各车型指数环比小幅回升，且继续优于去年同期。以大宗商品及区域运输为主的整车指数为103点，比上月回升0.98%，比上年同期增长3.6%。零担指数中，零担轻货指数为100.3点，比上月回升1.01%，比上年同期增长3.2%；零担重货指数为102.8点，比上月回升0.98%，比上年同期增长3.7%。

中国物流与采购联合会相关负责人表示，从需求看，2021年12月经济保持企稳回升态势，年末国内市场需求稳步回升，物流市场供需两端持续改善。数据显示，12月份制造业PMI指数为50.3%，已连续两个月回升。从供给看，随着年末市场需求逐步释放，运力供给仍较为充足，环比前期小幅增长。

该负责人表示，综合来看，2021年四季度以来经济复苏态势进一步巩固，保供稳价等政策推动原材料价格下调，新动能需求支撑作用较强，公路运输市场保持了较好的发展态势，运价指数连续小幅回升。“分区域看，各区域运价指数均有不同程度回升。”

该负责人表示，从后期走势看，尽管2021年四季度经济维稳回升，但国内市场内生动力不足，市场需求基础偏弱等问题依旧存在，特别是国内疫情多点散发等突发情况影响下，部分线路运输受阻，波动较为明显。“预计明年初在疫情防控和经济发展统筹推进取得进一步成效基础下，公路运输市场将保持较好发展态势，纵观历史数据，一季度运价指数或将呈现震荡回落走势。”

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