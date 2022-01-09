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2021年全国脱贫人口务工规模达到3145万人 超年度目标任务近126万人

2022年01月09日10:16 | 来源：人民网
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人民网北京1月9日电 （记者李栋）记者从国家乡村振兴局获悉，截至2021年12月底，全国脱贫人口务工规模达到3145万人，超年度目标任务近126万人，是全年目标任务的104.17%。

《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》明确，延续支持扶贫车间的优惠政策。在江西省于都县晟源包装车间见到华长丰时，低头忙碌的她浑然不觉有人到访。据她回忆，“在县城打零工的日子让收入并不稳定，去年8月开始在包装公司找到工作，现在收入稳定，一个月能赚3000元”。华大姐笑着说。“现在包装厂招聘范围已辐射周边社区，熟练工人的工资可达5000元左右。”厂长余培培介绍。

幸福的表情同样在于都县贡江镇思源社区杨流生夫妇的脸上洋溢，裁剪完的产品已堆如山，夫妻俩正忙着装箱打包。2016年老杨夫妇从贡江镇仓前村搬迁到思源社区。“以前曾远赴广东打工，从未敢想象在家门口也能从事老本行，还开起了属于自己的制衣作坊。”杨流生说。“现在不出远门就能赚钱养家，方便的很呢。”老杨妻子咧嘴笑。

脱贫摘帽不是终点,而是新生活新奋斗的起点。国家乡村振兴局提出，2022年，中西部地区要落实主体责任，提升劳务输出组织化程度，探索开展省内劳务协作。要促进就地就近就业，乡村公益岗位聘用脱贫人口数量要确保稳中有增，帮扶车间要明确脱贫人口就业比重，同时要解决好搬迁脱贫家庭零就业问题。通过采取各种措施，确保脱贫人口就业规模稳定在3000万人以上，力争比2021年有所增加。

“‘因户施策’为脱贫户量身定制后续帮扶措施，确保他们‘稳得住、能致富’，这才是我们基层党组织的奋斗目标。”思源社区党委书记吴佳浙说。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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