2022年1月1日，RCEP生效的消息刷屏了。RCEP即区域全面经济伙伴关系协定生效实施，意味着全球最大自由贸易区正式启航。

这个协定为何受到如此关注？“新华视点”记者采访相关人士与专家进行解读。

看点一：这个协定有多重要？

RCEP现有15个成员国，包括中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰5国以及东盟10国，从人口数量、经济体量、贸易总额等三个方面看，均占全球总量约30%。

历经8年谈判，RCEP于2020年11月15日签署。2022年元旦当天，RCEP对文莱、柬埔寨、中国、日本、新西兰等10国正式生效。剩余成员国也将在完成国内批准程序后陆续生效实施。

“在疫情冲击下，RCEP仍如期签署和生效，对外发出反对单边主义和贸易保护主义，支持自由贸易和维护多边贸易体制的强音，有助于为区域乃至全球疫后经济复苏提振信心。”对外经济贸易大学中国WTO研究院院长屠新泉说。

货物贸易零关税产品数整体上超过90%，服务贸易和投资开放水平显著高于成员国间原有双边自贸协定……涵盖20个章节，RCEP包含贸易、投资自由化和便利化的方方面面，体现出全面、现代、高质量和互惠的特点。

商务部研究院亚洲研究所副所长袁波说，RCEP大幅降低了各成员国的贸易和投资成本，将有力促进区域内贸易投资往来，提升区域产业链供应链韧性，助力各国抵御外部经济动荡和冲击。

联合国贸发会议报告评价：这一协定生效，将大大推动区域内部和其他经济体对该地区的外国直接投资增长。

商务部副部长任鸿斌表示，RCEP协定的生效实施是中国对外开放新的里程碑，为构建新发展格局提供有力支撑，也将为中国以及世界经济增长注入新的动力。

看点二：为企业带来怎样的机遇？

对企业来说，RCEP生效后最大的好处，莫过于降低关税后带来的进口成本降低和出口机遇增多。

根据RCEP协定，最终，86%的日本出口至中国的产品将实现零关税，同时中国出口至日本88%的产品将享受零关税待遇。

中国和日本首次建立自贸关系并实现双边关税减让，包括部分水产品及蔬菜产品。

“不久前，一笔日本客户的1000吨鲑鳟产品订单回来了！”山东美佳集团有限公司常务副总裁郭晓华说，原来客户从东南亚国家进口这一产品，因为RCEP关税降低，订单又重回中国。“随着逐年降税，相信订单还会越来越旺。”这家以加工出口销售冷冻水产品、蔬菜为主的企业，对政策红利感受尤为明显。

扩市场、固链条、享服务——商务部国际经贸关系司副司长杨正伟这样概括RCEP生效实施给企业带来的利好。

既促贸易，也利投资。“协定实施无疑将吸引更多外资进入泰国，特别是作为泰国最主要外商直接投资来源国之一的中国。”泰中罗勇工业园董事、高级顾问徐根罗说，取消关税、减少非关税壁垒等措施将会提高中泰供应链的融合度。

RCEP中有一条非常重要的“原产地累积规则”。根据该规则，只要产品在加工过程中实现的增值部分属于15个成员国，且累计增值超过40%即可享受相应关税优惠。

“这一规则将有力推动区域内生产成本最小化和贸易效率最优化，有利于加强区域内产业链供应链合作。”商务部新闻发言人高峰说。

看点三：国内消费者如何受益？

新西兰奶粉、韩国药妆、日本电子设备、泰国榴莲等是北京居民张女士购物车的“常客”。“关税降低，我们买进口商品会更便宜，消费选择余地会更大。”她说。

更多的选择，更低的价格，更快的速度……优质、实惠、便捷——这是RCEP生效给消费者带来的三个关键词。

RCEP生效当天，大批产品关税立降为零。中国与东盟、澳大利亚、新西兰之间的立即零关税比例超过65％，与韩国相互立即零关税比例达到39％和50％，与日本相互立即零关税比例分别达到25％和57％。

降税完成后，中国从东盟进口的椰子汁、菠萝制品、纸制品，从日本进口的电磁炉、电烤箱等都将逐步免除关税，更多物美价廉的商品将会进入消费者购物车。

不仅更多，而且更快。对于易腐货物，如海鲜、水果和蔬菜等生鲜货物，6小时内应当放行；允许空运货物加快通关……RCEP采用无纸化贸易、电子认证等方式的规定，将让跨境购物更加方便。

RCEP生效后的红利，不仅体现在购物还有服务。在服务贸易方面，RCEP成员国总体上均承诺开放超过100个服务贸易部门。“跨境电商、互联网金融、在线办公、在线教育、在线问诊等新业态新模式将迎来更大发展机遇，这将使国内消费者享有更优惠价格与更高质量服务。”高峰说。

看点四：如何抓住机遇应对挑战？

RCEP生效，既是机遇也有挑战。

降低进口关税，会促进贸易投资增长，也会加剧行业和企业竞争。原产地累积规则，会加深区域产业链深度融合，也可能加快劳动密集型产业向土地和劳动力成本更低的东盟国家转移。

“日韩的先进制造业加速进入东盟市场将形成更充分市场竞争。”广西柳工机械股份有限公司国际业务中心总经理李冬春说，我们必须加快国际市场响应能力建设，以更长远眼光看待国际产业重塑中的产业合作新机遇。

协定的关键在于实施。熟悉规则才能更好地抓住红利。

商务部有关负责人表示，企业和地方要深入研究熟悉协定内容，吃透协定中的优惠政策和便利化规则，用好RCEP原产地累积规则，积极对标国际先进产业水平，不断增强市场竞争力。

为帮助企业抓住RCEP带来的机遇，商务、海关等部门在全国范围已举办超1000场培训。多地已出台专项政策，从拓展货物贸易空间、深化双向投资等方面进行全方位部署。近期，商务部将会同有关部门出台《关于高质量实施RCEP的指导意见》，以指导和帮助地方和企业更好地运用RCEP规则。

中国社会科学院亚太与全球战略研究院副院长沈铭辉建议，未来在政府宣讲培训的基础上，可进一步以第三方服务和商协会举办的方式，加大对企业特别是中小微企业和中西部地区企业的宣讲培训力度，并进一步建立完善服务于RCEP等自贸协定实施的公共服务平台。

沈铭辉说，要尽快推动RCEP协定在所有成员国中生效实施，真正发挥其带动区域经济增长的作用。

（记者于佳欣、谢希瑶、刘红霞、朱丽莉、吴书光、桑彤）

新华社北京1月1日电

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