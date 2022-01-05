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累计成交额76.61亿元！全国碳市场第一个履约周期顺利结束

2022年01月05日19:51 | 来源：人民网
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全国碳市场成交量及成交价格情况（2021年7月16日至12月31日）。生态环境部供图

人民网北京1月5日电 （记者余璐）记者从生态环境部获悉，近日，全国碳排放权交易市场第一个履约周期顺利结束。全国碳市场第一个履约周期从2021年1月1日至12月31日，共纳入发电行业重点排放单位2162家，年覆盖温室气体排放量约45亿吨二氧化碳。

生态环境部新闻发言人刘友宾表示，全国碳市场于2021年7月16日正式启动上线交易以来，整体运行平稳，企业减排意识不断提升，市场活跃度稳步提高。

据了解，截至2021年12月31日，全国碳市场已累计运行114个交易日，碳排放配额累计成交量1.79亿吨，累计成交额76.61亿元。按履约量计，履约完成率为99.5%。2021年12月31日收盘价54.22元/吨，较7月16日首日开盘价上涨13%，市场运行健康有序，交易价格稳中有升，促进企业减排温室气体和加快绿色低碳转型的作用初步显现。

刘友宾谈到，总体来看，全国碳市场作为控制和减少温室气体排放，推动实现碳达峰碳中和重要政策工具的作用得以初步显现。

“下一步，生态环境部将坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，坚定不移实施积极应对气候变化国家战略，在发电行业碳市场运行良好的基础上，逐步扩大全国碳市场覆盖的行业范围，通过碳市场等重要政策工具和手段，推动碳达峰碳中和目标如期实现。”刘友宾说。

(责编：赵竹青、吕骞)

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