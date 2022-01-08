中新财经1月8日电 (石睿)近日，数字人民币(试点版)App正式在各大应用市场上线，7日，中新财经注意到，京东、美团、饿了么、天猫超市、滴滴出行等49家平台已接入数字人民币系统。

使用数字人民币支付如何点外卖、寄快递、网上购物？中新财经带你“玩转”数字人民币(试点版)App。

手机号注册即可“解锁”数字人民币

日前，数字人民币(试点版)App正式在各大安卓应用商店和苹果AppStore上线。目前数字人民币仅在深圳、苏州、雄安、成都、上海、海南、长沙、西安、青岛、大连及冬奥会场景(北京、张家口)开展试点，其他地区暂时无法注册。

根据中新财经实测，新用户仅需使用手机号码注册后，即可使用数字人民币(试点版)App进行线上、线下支付，其使用方式与支付宝、微信支付等电子支付工具相似。

新用户完成数字人民币(试点版)App注册之后，就可选择开通中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、网商银行(支付宝)、微众银行(微信支付)这九家银行的数字钱包。

个人数字钱包分为四种等级，其中四类钱包只需手机号码即可办理，交易限制相对严格，单笔支付上限为2000元，余额上限为1万元；一类钱包无任何交易限制，但是办理要求最为严格，需要手机号码、身份证、本人银行账户、运营机构现场面签。

图片来源：数字人民币(试点版)App

吃喝玩乐，数字人民币APP已都可以用

只要拥有数字钱包，用户即可实现数字人民币的线下收款与支付。用户可在数字人民币(试点版)App首页“扫一扫”扫码对方收款二维码支付数字人民币；收款则需要下拉数字钱包页面，即可显示收钱码，他人可通过扫描页面出现的二维码向数字钱包持有人付款。此外，用户在开通网商银行(支付宝)、微众银行(微信支付)数字钱包后，即可在支付宝(仅在上海地区试点，其他城市暂未启动)、微信APP中看到“数字人民币”入口。

目前试点的数字人民币App也接入了多种线上支付场景，用户可以通过添加“子钱包”的方式使用。

根据中新财经统计，目前数字人民币(试点版)App已在子钱包页面上线了49家商户，包含购物、出行、生活、旅游、其他几大类，包括京东、美团、饿了么、天猫超市、滴滴出行、哔哩哔哩、快手、爱奇艺、腾讯视频、百度等互联网商家，以及顺丰速运、网上国网(用于电费支付)、中石化、中国电信翼支付等生活常用支付场景。

数字人民币APP与微信、支付宝区别在哪？

中新财经分别用数字人民币支付了美团、饿了么的订单，使用方式与电子支付工具相似。首先为数字钱包充钱，目前有两种方式：从手机银行转入、银行卡充钱，然后将美团、饿了么添加进子钱包进行授权，之后打开美团、饿了么正常下单，在“选择付款方式”处选择数字人民币子钱包，即可完成数字人民币线上支付。

1月7日，中新财经还使用数字人民币支付打车费用，支付流程小贴士如下：首先为个人数字钱包充钱，目前有两种方式：从手机银行转入、银行卡充钱，然后将某打车APP添加进子钱包商户名单，之后打开打车APP正常下单，在“付款方式”中选择数字人民币支付，即可完成数字人民币线上支付车费。

据央行介绍，虽然支付功能相似，数字人民币和电子支付工具存在一定差异：一是数字人民币是国家法定货币，是安全等级最高的资产。二是数字人民币具有价值特征，可在不依赖银行账户的前提下进行价值转移，并支持离线交易，具有“支付即结算”特性。三是数字人民币支持可控匿名，有利于保护个人隐私及用户信息安全。

据中新财经了解，央行很早就高度重视法定数字货币的研究开发。2014年至2016年，央行成立法定数字货币研究小组，启动法定数字货币相关研究工作，2017年底开始数字人民币研发工作，2019年末开展数字人民币试点测试。根据央行近期发布的《金融科技发展规划(2022-2025年)》，“数字驱动”仍将是央行未来四年的发展原则，数字人民币将会在更多场景落地，让更多民众享受到便利和普惠。

(责编：白宇、胡永秋)