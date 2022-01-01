原标题：1056秒！中国“人造太阳”EAST再创世界纪录

中新社合肥12月31日电 (记者 吴兰)“1056秒，仅仅是一个数字，是我们EAST全超导托卡马克装置2021年度一个重要的科学目标。”EAST全超导托卡马克装置(简称EAST装置)实验运行总负责人龚先祖31日介绍说，EAST装置取得的系列创新成果，为中国自主建造聚变工程实验堆提供了重要的实验基础。

据介绍，素有“人造太阳”之称的EAST全超导托卡马克装置(东方超环)于12月30日晚间再次创造新的世界纪录，实现了1056秒的长脉冲高参数等离子体运行，这是目前世界上托卡马克装置实现的最长时间高温等离子体运行。

核聚变能源具有资源丰富、无碳排放和清洁安全等突出优点，是人类未来最主要的清洁能源之一，可为实现碳达峰碳中和作出重大贡献。位于中科院合肥物质科学研究院等离子体所的EAST装置，是中国国家重大科技基础设施，拥有类似太阳核聚变反应机制，是目前探索“终极能源”的利器。

近年来，中科院合肥研究院等离子体所在磁约束核聚变研究上取得了突飞猛进的发展，物理实验成果和工程技术能力引领国际前沿。

据介绍，EAST装置运行15年来，先后实现了1兆安、1.6亿度、1056秒的等离子体运行，通过开放共享的建制化管理模式，全面实现了EAST设计参数指标，在稳态等离子体运行的工程和物理上继续保持国际引领。(完)

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