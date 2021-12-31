人民网北京12月31日电 （记者夏晓伦）记者获悉，抖音与中国唱片集团于近日达成音乐版权合作，双方将在歌曲版权、音乐产品、新歌创作等方面展开合作。

公开资料显示，中国唱片集团是中国历史悠久的国家级音像出版集团，拥有数十万优秀的音乐、戏曲、文学、影视剧以及舞蹈、文献等作品，被誉为音像出版业的“国家队”，民族音乐的“博物馆”。

中国唱片集团保存了大量国家珍贵文化资源，出版发行了《黄河大合唱》、《贾世骏——大海航行靠舵手》、《越剧——血手印》、《春江花月夜》、《鸟翅》等珍贵唱片。目前，中国唱片集团部分版权歌曲已上架抖音，用户可进行收听全曲与短视频创作。

据悉，截止2021年11月，抖音已与2000多家音乐版权方建立合作，正版曲库中的歌曲已达几千万首，覆盖流行、说唱、中国传统、民谣、电音、国风、摇滚、乡村、R&B、童谣等18种曲风。

抖音方面表示，平台十分重视歌曲的版权合作，通过版权采购、提供畅通的侵权投诉渠道等措施支持原创内容，严厉反对打击侵权盗版行为。未来，抖音与中国唱片集团将会展开更多、更深层次的创新合作，共同推动中国音乐的发展。

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