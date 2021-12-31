人民网北京12月31日电 （记者栗翘楚）近日，中国加入APEC三十周年工商界主题活动暨2021年APEC工商领导人中国论坛在京举办。中国贸促会会长、中国国际商会会长高燕，国家发展和改革委员会副秘书长苏伟，工业和信息化部总经济师许科敏出席开幕式并致辞。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文，2022年APEC工商领导人峰会主席波杰以视频方式在开幕式致辞。

本届论坛由中国贸促会、中国国际商会、APEC中国工商理事会主办，围绕“可持续的增长”主题，与会代表聚焦中国加入亚太经合组织三十年历程，展望中国在APEC“后2020时代”亚太区域经济合作中的地位和角色，探讨新形势下如何推动可持续的产业增长，展现后疫情时代全球经济复苏的中国智慧和中国方案。

高燕在致辞中指出，中国贸促会作为国内最大的全国性贸易投资促进机构，一直牵头中国工商界参与APEC合作相关工作，推动并见证了中国工商界参与APEC合作的全过程。新的起点上，中国贸促会、中国国际商会将搭建更多经贸合作交流平台，强化对企业的国际化、专业化、精准化服务，引导中国工商界更高质量、更广泛地参与多边机制下工商界活动。

王受文表示，APEC是中国改革开放后参与的第一个区域经济合作组织，也是中国深入参与经济全球化的一个重要里程碑。30年来，中国不断融入亚太和全球的产业链、供应链，广交经贸伙伴，在APEC历史上留下了浓墨重彩的中国印记。中国将坚定不移的维护多边主义，努力推动构建新发展格局。同时，王受文鼓励工商界要抓住数字经济的发展机遇，主动融入区域经济一体化大势，深度参与APEC的经贸领域活动。

苏伟指出，面对现在更趋严峻复杂的国际环境，国家发展改革委积极探索新形势下推动产业增长可持续发展的有效举措，包括加大对企业的支持力度，协同解决中小微企业资金短缺的问题，努力降低中小微企业现金流压力；推动APEC经济体国际产业链、供应链合作平台建设；推动企业顺应国际市场需求走出去，持续拓展与成员的数字经济合作，积极推动落实《APEC增强结构性改革议程2021-2025》，加快完成有关行动计划制定等。

许科敏表示，近年来，APEC 日益重视中小企业数字化转型，不断推动中小企业数字化发展，促进中小企业保持和提升全球竞争力。工业和信息化部通过举办“创客中国”中小企业创新创业大赛、实施“互联网+”小微企业专项行动等举措，发现挖掘一批中小企业数字化转型的解决方案和成功案例，鼓励中小企业推进技术、产品、管理模式等创新，促进大中小企业融通发展，提高中小企业协同创新和融入供应链能力。

来自泰国的2022年APEC工商峰会主席波杰（Poj Aramwattananont）表示，APEC是亚太最重要的区域合作机制。中泰长期坚定的伙伴关系对双方在生机勃勃的亚太地区取得成功发挥了重要作用，APEC过去所取得的成就也为双方的发展创造了诸多良机。波杰认为，保持APEC的合作势头非常必要，各经济体的互利合作将促进亚太地区平衡、包容、可持续、创新且安全的增长。

论坛围绕多个热点议题，举办“可持续的增长”“科技自立”“智能制造专场：协同、创新、发展”“内生的消费力”等专题研讨和纪念中国加入APEC三十周年工商界主题论坛，还发布了“中国数字经济产业示范样本行动”。

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