人民网北京12月31日电 （记者栗翘楚）近日，中国加入APEC三十周年工商界主题活动暨2021年APEC工商领导人中国论坛在京举办。中原豫资投资控股集团董事长秦建斌在论坛上接受采访时表示，企业要发挥党建优势，为城镇化建设提供了强有力的“输血”保障，为推动高质量发展贡献力量。

“作为地方国企，集团把党的领导融入公司治理各环节，把企业党组织内嵌到公司治理结构中。”秦建斌表示，在集团180名员工中，党员占105人，大家通过学习、领会党中央的各项政策，严格贯彻到业务之中。

2021年中央经济会议中指出，要实施新的减税降费政策，强化对中小微企业、个体工商户、制造业、风险化解等的支持力度，适度超前开展基础设施投资。

“对于企业来说，这既是机遇也是责任，在此基础上，我们将着力在完善基础设施和补齐民生短板方面下功夫。”秦建斌说。

在新型城镇化建设方面，秦建斌表示，企业将按照省委要求，对相关项目适度加大投资力度。他表示，集团通过针对项目类型，研究企业投资、政府投资、PPT等模式。秦建斌认为，一方面，通过成立创投基金，能够利用该载体去更好地支持中小微企业；同时，集团也协同工信厅、国有银行等机构，通过提供相应担保等方式支持中小微企业发展。

据介绍，中原豫资投资控股集团成立于2011年5月，作为省级投融资公司，肩负着保障性安居工程统贷统还的重要任务。除投资基建项目以外，秦建斌认为，豫资控股与地方县市还应探索更深入的合作方式，挖掘更广阔的合作空间。在此背景下，特色小镇建设进入企业发展视野。

“特色小镇必须有产业，而且乡村振兴的许多实践是从这里产生的。”秦建斌表示，特色小镇成为金融资金导入乡村振兴的一个重要渠道。此外，小镇作为一个空间载体，将来或许可以有新的商业模式。

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