人民网北京12月31日电 （记者杜燕飞）国家能源局日前发布的最新数据显示，2021年，非化石能源发展迈上新台阶，新型电力系统建设跨出新步伐，能源结构调整加速。

具体来看，2021年全国可再生能源发电装机规模历史性突破10亿千瓦,水电、风电装机均超3亿千瓦，海上风电装机规模跃居世界第一，新能源年发电量首次突破1万亿千瓦时大关，继续保持领先优势；全国抽水蓄能电站累计装机规模达到3479万千瓦,新型储能累计装机超过400万千瓦,新增电能替代电量大约1700亿千瓦时,电动汽车充电设施预计250万台左右。

记者梳理了近一个月来，有一批新能源、新型电力系统工程建成投产，为今冬明春能源保供提供坚实保障，助力实现碳达峰、碳中和目标。

乌东德水电站2021年发电量达389.1亿千瓦时。受访者供图

截至2021年12月30日，乌东德水电站全年发电量突破389.1亿千瓦时，达到多年平均发电量设计值。

乌东德水电站是实施“西电东送”的国家重大工程，电站装机规模1020万千瓦，共安装12台单机容量85万千瓦水轮发电机组，多年平均发电量389.1亿千瓦时。据测算，389.1亿千瓦时绿色电能可替代大量化石燃料，每年可减少标准煤消耗量1186万吨，可减少二氧化碳3239万吨，相当于种植8.5万公顷的阔叶林。

江苏大丰二期海上风电项目并网发电。受访者供图

2021年12月24日，国家能源集团龙源电力江苏大丰二期60.63万千瓦海上风电项目实现全容量并网发电。

该项目共安装94台6.45兆瓦大容量海上风机，配套设置两座220千伏海上升压站和一座陆上集控中心，累计铺设海缆长度超210千米。该项目的投运标志着国家能源集团龙源电力在江苏海上风电装机已达218万千瓦。

世界单体容量最大漂浮式光伏电站投运。受访者供图

2021年12月30日，华能德州丁庄32万千瓦水面光伏电站全面投运。华能德州丁庄32万千瓦水面光伏电站是世界单体容量最大的漂浮式光伏电站（单体容量是指单个项目在独立水域的装机容量），也是华能德州丁庄“风光储一体化”发电基地的光伏项目部分。

世界规模最大抽水蓄能电站投产发电。受访者供图

2021年12月30日，河北丰宁抽水蓄能电站正式投产发电。丰宁抽水蓄能电站规划安装12台单机容量30万千瓦机组，总装机规模360万千瓦，年设计发电量66.12亿千瓦时，年抽水电量87.16亿千瓦时。

该抽水蓄能电站创造了四项世界第一，即：装机容量世界第一，储能能力世界第一，地下厂房规模世界第一，地下洞室群规模世界第一。工程还首次实现抽蓄电站接入柔性直流电网，首次在国内采用大型变速抽水蓄能机组技术，首次系统性攻克复杂地质条件下超大型地下洞室群建造关键技术，为抽水蓄能高质量发展提供了工程示范。

乌兰察布新一代电网友好绿色电站示范项目首批机组并网。受访者供图

2021年12月29日，乌兰察布新一代电网友好绿色电站示范项目首批机组成功并网。项目总建设规模200万千瓦，分为170万千瓦风电项目和30万千瓦光伏项目，配套建设55万千瓦×2小时储能系统，分为4个风光储单元，共计建设4个升压储能一体化站和1个智慧联合调度中心。

该项目是我国规模最大的“风光储”一体化项目，也是国内首个储能配置规模达到千兆瓦时的新能源场站，配套建设基于数字化、人工智能算法的新一代控制系统，对我国构建新型电力系统、探索新能源开发建设新模式具有意义。

据媒体报道，12月22日，由摩氢科技有限公司与东芝能源系统及解决方案公司联合研发、全球首创的MPT-5kW长寿命甲醇燃料电池发电站（下称“MPT产品”）正式交付中国铁塔股份有限公司，为大广高速广州市从化区流溪河水库段的一座离网通信基站（下称“大广流溪河站”）提供持续不间断电力保障。

据了解，MPT产品技术的核心原理是采用可再生、永不枯竭的甲醇（CH3OH）作为氢的载体，在使用时，把甲醇转化为氢气，“随制随用”。 这种技术有效解决了氢气运输、存储、加注及安全的痛点难题，降低了用氢成本。

聚焦能源保供系列报道：

之一：天然气保供进行时 让全国人民温暖过冬更有“底气”

之二：确保全国人民温暖过冬 煤炭企业多措并举破解燃“煤”之急

之三：石油企业全力增产增供 有效缓解国内柴油供应紧张局面

之四：电力行业“火力”全开 让这个冬天“暖洋洋”“亮堂堂”

之五：全国储气设施建设进展良好 有能力保障各地用气需求

之六：发电量等多项指标创新高 能源行业加大保供力度守护万家灯火

之七：夯实能源保供底“气” 天然气供应保障能力持续提升

(责编：杨虞波罗、高雷)