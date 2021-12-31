人民网北京12月31日电 （记者孙阳）作为2022年开年全球汽车行业的首个国际车展，2022（第四届）海口国际新能源暨智能网联汽车展览会（以下简称海口新能源暨智能网联车展）将于2022年1月6日至9日在海南国际会展中心举行。

据悉，本届车展由中国机械工业联合会、海口市人民政府特别支持，海南省发展和改革委员会、海南省工业和信息化厅、海南省商务厅、海南省生态环境厅、海南省交通运输厅、中国国际贸易促进委员会海南省委员会支持，中国国际贸易促进委员会汽车行业分会、中国国际商会汽车行业商会及中国国际展览中心集团公司联合主办，海口市商务局与北京中贸国汽经贸有限公司共同承办。

作为全球最大的汽车生产国和消费国，中国新能源汽车市场已实现从导入期向成长期转变。为达成“双碳”目标，中国交通运输领域低碳化推动新能源汽车市场化已成为必然趋势，新能源汽车时代到来已成为不争的事实，智能化成为各大车企未来竞争的胜负手。

在此背景下，海口新能源暨智能网联车展将以“绿动未来”为主题，聚焦全球新能源汽车行业与智能网联技术的融合发展，展示相关企业的前沿技术和最新产品，以及新能源汽车引领的全新生活方式。

据介绍，2022海口新能源暨智能网联车展总展览面积约6万平方米，将展出新能源及智能网联车辆395台。参展企业基本涵盖国内外知名新能源及智能网联汽车生产制造商，目前本届展会已进入到最后的准备阶段。

本届车展同期还将举办2022（第七届）中国新能源暨智能网联汽车创新大会等多场峰会、论坛，为业界搭建沟通交流的平台。

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