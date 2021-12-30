人民网记者 杜燕飞

今年以来，受多种因素叠加影响，我国能源供应持续偏紧。随着我国北方地区陆续进入供暖季，各大能源企业采取一系列举措，做好今冬明春能源保供，为经济社会发展和民生需求提供保障。为此，人民网聚焦电力、煤炭、石油、天然气等行业保供举措，推出“聚焦能源保供”系列报道。

近期，受全国性寒潮降温天气影响，国内用气需求持续攀升，国内各大油气企业加大天然气增储上产，多方筹措进口液化天然气（LNG）资源，发挥储气库调峰作用，日供气量创历史记录，全力保障用气充足稳定供应。

国家能源局日前发布的数据显示，2021年，能源生产供应能力持续提升，预计全年原油产量1.99亿吨，天然气产量2060亿立方米左右，页岩油产量240万吨，页岩气产量230亿立方米，煤层气利用量77亿立方米；新增原油输送能力1000万吨/年、天然气管输能力4000万立方米/日，储气设施采暖季前应储尽储，地下储气库提前超额完成注气计划，为今冬明春能源保供奠定坚实基础。

山西临兴非常规天然气勘探开发现场。受访者供图

天然气加大增储上产

2021年，中国石油全年天然气产量当量预计再超1亿吨，天然气在油气产量当量中占比达到51.4%。其中，长庆油田今年生产天然气量已超过460亿立方米，再次刷新历史纪录；西南油气田年产天然气超350亿立方米；塔里木油田生产天然气超310亿立方米。同时，中国石油创新深层海相页岩气富集高产勘探开发理论，攻关水平井加体积压裂等六大主体技术，支撑泸州形成国内首个“万亿储量建产百亿产量”的深层页岩气大气田。

作为天然气“增储上产”主力军之一，11月26日，中国石化日产天然气首次迈上1亿立方米台阶，创历史新高，比2020年高峰日产水平增长7.6%，目前一直稳定在1亿立方米以上日产水平。其中，我国首个大型页岩气田——涪陵页岩气田今年已累产页岩气70.89亿立方米，同比增长7.1%，创历史新高；中国石化华北石油局今年已累产天然气50.57亿立方米，同比增长10%，创历史新高。

中国海油则利用国产海气、煤层气和LNG多气源互保互供优势，为冬季保供夯实底“气”。12月20日，中国海油旗下中联煤层气有限责任公司日产非常规天然气量首次突破1400万立方米，较去年同期增长40%，增速居全国煤层气企业第一。

满载6.9万吨LNG的运输船靠泊天津LNG接收站“2号泊位”。受访者供图

与此同时，各油气企业多方筹措海外LNG资源。12月29日，一艘满载6.9万吨LNG的运输船靠泊中国石化天津LNG接收站“2号泊位”，标志着国内首座“双泊位”LNG码头正式投用。至此，天津LNG接收站LNG年接卸能力由600万吨提升至1080万吨，进一步增强了中国石化天然气供应能力。

中国海油也持续加大进口LNG资源采购和供给，通过持续优化船期调度，提高接收站罐存水平等举措，将LNG储罐罐位提升至70%以上的高位水平，保障用气需求高峰时能顶得上。

储气库发挥调峰作用

储气库被称作地下“天然气粮仓”，在天然气市场出现盈余时，发挥“存入”功能，在冬季供暖季出现供应不足时，及时“取出”，达到天然气调峰的目的。

12月28日，中国石油储气库今冬全口径采气达到1.54亿立方米，单日采气量创历史新高，较去冬今春最高日采气量新增2000万方，为保障今冬明春天然气安全平稳供应发挥重要“调节阀”作用。

呼图壁储气库加快完成采气前各项准备工作。受访者供图

其中，12月24日，我国最大储气库——新疆油田呼图壁储气库日采气量达3000万立方米，创建库以来新高；12月27日，辽河油田储气库日采气量超2900万立方米，刷新建库以来最高日采气量纪录，比去年翻了一番；12月28日，西南油气田相国寺储气库日采气量达2855万立方米，再创历史新高。

在供暖季来临前，中国石化在文96、金坛、文23、港华等储气库储备有效工作气量17.9亿立方米。目前，储气库高峰月日最大采气能力超1800万立方米；利用青岛接收站新投产的2座储罐储备调峰资源2亿立方米，满足应急时段市场需求。

自12月22日起，在保证安全平稳运行的情况下，国家管网集团逐步提升储气库采气量至1.3亿立方米/天，保持LNG接收站储罐高液位水平，发挥了储气设施的调节保障能力。

日供气量创历史纪录

12月25日，中国石化单日供应天然气达2.41亿立方米，创历史新高。11月以来，中国石化累计向市场供应天然气53.2亿立方米，同比增长5.7%，其中向北方7省市供气19.2亿立方米，同比增长3.4%。

12月27日，中国海油供应天然气达2.42亿立方米，同比增长28.7%，创下单日供应量历史新高。其中，国产气供应0.6亿立方米，同比增长4.9%；进口LNG供应1.81亿立方米，同比增长26.1%，为今冬采暖季以来最大供应量。

中俄东线天然气管道黑河作业区员工雪中巡检设备。受访者供图

12月25日，国家管网集团4.82万公里天然气管道日输气量突破8亿立方米，约占全国总供气量60%，超过上一供暖季最高值7.66亿立方米，刷新我国主干天然气管网供气新纪录。

目前，中俄东线天然气管道日供应俄气近4000万立方米，下月起预计将继续增输保供；深圳、粤东两座LNG接收站，合计日气化外输量突破4400万立方米；潜江-韶关输气管道完成郴州至韶关段及韶关联络线试运投产，日供气能力将提升2000万立方米。此外，西气东输二线、三线西段增输工程已于近日完成3台国产18兆瓦压缩机组72小时试运行并投入使用，将西气东输二线、三线西段输气能力提升至近1.9亿立方米/天。

聚焦能源保供系列报道：

之一：天然气保供进行时 让全国人民温暖过冬更有“底气”

之二：确保全国人民温暖过冬 煤炭企业多措并举破解燃“煤”之急

之三：石油企业全力增产增供 有效缓解国内柴油供应紧张局面

之四：电力行业“火力”全开 让这个冬天“暖洋洋”“亮堂堂”

之五：全国储气设施建设进展良好 有能力保障各地用气需求

之六：发电量等多项指标创新高 能源行业加大保供力度守护万家灯火

(责编：杨虞波罗、吕骞)