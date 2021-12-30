人民网北京12月30日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，为落规范动产和权利担保统一登记服务，人民银行于近日发布了《动产和权利担保统一登记办法》（以下简称《办法》），于2022年2月1日正式施行。

《办法》进一步明确动产和权利担保统一登记范围、登记机构及职责，细化登记内容，优化登记和查询操作流程，将更好地引导市场主体规范开展动产和权利担保登记与查询活动，进一步提高动产和权利担保融资效率，优化营商环境。

人民银行有关部门负责人表示，2020年12月22日，国务院正式印发《关于实施动产和权利担保统一登记的决定》（以下简称《决定》），明确自2021年1月1日起，在全国范围内实施动产和权利担保统一登记。纳入统一登记范围的动产和权利担保，由当事人通过中国人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统（以下简称统一登记系统）自主办理登记。

“原《应收账款质押登记办法》对统一登记系统的登记范围等规定已不再适用，为配套动产和权利担保统一登记制度的实施，更好地引导市场主体开展动产和权利担保统一登记与查询活动，人民银行对原办法进行修订，进一步明确动产和权利担保登记和查询规则，规范人民银行征信中心统一登记系统运行。”上述负责人说。

据人民银行有关部门负责人介绍，《办法》修订的重点包括：一是拓展了统一登记系统的登记范围。《办法》将《决定》中企业融资常用的典型的动产和权利担保业务，以及不属于《决定》排除项之外的其他动产和权利担保业务，都纳入统一登记系统的登记范围。具体包括生产设备、原材料等抵押，应收账款质押，存单、仓单、提单质押等典型动产和权利担保业务，融资租赁、保理、所有权保留等具有担保功能的交易，以及除机动车、船舶、航空器抵押，债券、基金份额、股权质押，知识产权中的财产权质押等特殊动产和权利担保之外的其他担保业务。

二是突出了登记公示理念。《办法》明确当事人通过统一登记系统自主办理登记，对担保财产进行概括性描述的应当能够合理识别担保财产，并对登记内容的真实性、完整性和合法性负责，人民银行征信中心不对登记内容进行实质审查。动产和权利担保登记的目的在于公示担保权利，而非行政管理，通过登记公示，使市场主体便捷了解担保人名下所有动产上的担保权利状况，提高担保权利透明度，增强担保权人权利实现的确定性。

三是进一步明确了登记机构职责。依据《决定》要求，《办法》明确了人民银行征信中心具体承担服务性登记工作，不开展事前审批性登记，不对登记内容进行实质审查。

四是完善了统一登记系统操作规范。《办法》进一步增加了当事人登记的提示性条款，优化了展期登记操作流程，从而促进当事人规范登记操作，提高登记公示效率。

《办法》出台后，市场主体办理动产和权利担保登记和查询业务将有哪些变化？人民银行有关部门负责人表示，一是提高登记和查询效率。统一登记系统提供动产和权利担保登记和查询的“一站式服务”，纳入统一登记范围的担保类型，都由当事人通过统一登记系统自主在线办理登记，无需登记机构审核，即时生效。当事人只需输入担保人名称即可一键查询，实时了解担保人名下所有正在公示的动产和权利担保情况。

二是提升担保公示效率。登记机构不对登记内容进行实质性审查，当事人自主办理登记，能够显著缩短动产和权利担保登记的时间，帮助担保权人在担保设立后及时完成登记，获得公示效力。同时，担保权人为了保障自身权益，在登记时有动力和意愿全面准确地填写担保财产信息，从而有效公示担保信息，降低融资风险。

(责编：罗知之、吕骞)