人民网北京1月7日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，全国财政国库暨政府采购工作会议在北京召开。会议回顾总结“十三五”时期全国财政国库和政府采购工作成绩，研究“十四五”时期的思路、目标和任务，部署下一步工作。

会议指出，“十三五”时期，财政国库改革任务圆满完成。服务保障、决策支撑、运营管理、风险防控“四型”国库建设取得阶段性进展，财政国库集中收付、国库信息系统、国库资金、政府债券发行、财政数据分析、财政财务报告“六大”体系和政府采购制度改革深入推进。

“十四五”期间，财政国库工作要围绕现代财政国库“控制、运营、报告”三项主要功能展开，重点提升财政国库各项改革的系统性、整体性和集成性，按照预算执行、政府采购、政府债券管理“一体两翼”的基本框架全面完善现代财政国库管理体系。一是完善现代财政国库制度中的预算执行体系。围绕财政收支，继续完善预算控制与核算体系；围绕库款管理，建立并完善国库现金控制与核算体系；围绕资产负债管理，完善政府财务核算与报告体系。二是全面深化政府采购制度改革。优化顶层设计，努力增强政府采购法律制度的系统性、整体性和协同性；聚焦采购人主体责任，着力完善采购需求管理制度；推进制度创新，加快构建与采购需求特点相适应的交易制度；服务宏观调控，持续强化支持经济社会发展的政府采购政策功能；完善监督管理，以公正监管保障公平竞争；扩大对外开放，不断提升政府采购市场开放程度。三是着力强化国债发行与现金管理改革。完善政府债券发行管理机制，深化国债市场建设，充分发挥国债金融属性，加强政府债券发行与预算执行、库款管理、国库现金运作的协调配合。

会议强调，当前和今后一段时期，各级财政部门要认真落实中央经济工作会议精神和全国财政工作会议有关安排部署，重点推进以下十项工作：一是深入推进预算管理一体化建设；二是全面深化国库集中收付制度改革；三是大力推进政府采购制度改革；四是持续加强预算执行分析；五是实施好常态化财政资金直达机制；六是切实强化库款管理和资金调度；七是着力加强决算和财务报告工作；八是扎实做好政府债券发行兑付工作；九是认真做好财政总预算会计工作；十是稳妥开展国库现金管理。

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