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证监会拟对深圳堂堂会计师事务所“没一罚六”：“门槛降低”不等于责任降低

2022年01月07日17:48 | 来源：人民网
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人民网北京1月7日电 （记者王震）据证监会网站7日消息，证监会拟对深圳堂堂会计师事务所采取“没一罚六”的行政处罚，相关主体涉嫌犯罪问题将移送公安机关。

针对深圳堂堂会计师事务所在其官网就某案件处理情况发表公开信，证监会有关部门负责人表示，近日，证监会对深圳堂堂会计师事务所审计业务违法违规案依法履行听证程序，听取了当事人陈述申辩意见，将依法作出处罚决定。深圳堂堂会计师事务所案涉审计对象为上市公司*ST新亿，该公司近年来已数次受到证监会行政处罚，近期证监会已对其2018年度、2019年度年报严重财务造假案履行听证程序，也将依法作出处罚决定。

本案中，深圳堂堂会计师事务所在明知*ST新亿年报审计业务已被其他会计师事务所“拒接”的情况下，与*ST新亿签订协议，承诺不在审计报告中出具“无法表示意见”或“否定意见”，并要求如发生被监管部门处罚的情形，*ST新亿应予补偿。其审计独立性严重缺失，审计程序存在多项缺陷，审计报告存在虚假记载和重大遗漏，缺乏应有的职业操守和底线。证监会拟对深圳堂堂会计师事务所采取“没一罚六”的行政处罚，相关主体涉嫌犯罪问题将移送公安机关。

该负责人指出，会计师事务所是资本市场重要的“看门人”，其守法意识、执业能力及勤勉尽责程度事关广大投资者切身利益。新《证券法》虽取消了会计师事务所从事证券业务的行政许可准入规定，但同时大幅提升了违法违规的法律责任，“门槛降低”并不等于责任降低。这意味着，会计师事务所获得了参与资本市场的公平机会，但也须担负相应的责任，无论大所小所，在遵守法律上一律平等，在监管要求上一视同仁。

证监会将严格依法履职，坚决贯彻中办、国办《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，切实落实“零容忍”方针，对任何违法违规行为严惩不贷，依法维护广大投资者合法权益和资本市场健康发展秩序。

(责编：王震、吕骞)

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