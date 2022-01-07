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外汇局：12月末外汇储备规模32502亿美元 跨境资金流动活跃有序

2022年01月07日16:31 | 来源：人民网
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人民网北京1月7日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，截至2021年12月末，我国外汇储备规模为32502亿美元，较11月末上升278亿美元，升幅为0.86%。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，12月外汇市场运行总体平稳，跨境资金流动活跃有序。

“国际金融市场上，受新冠肺炎疫情进展、主要国家货币政策预期等因素影响，美元指数下跌，主要国家金融资产价格涨跌互现。外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额增加，与资产价格变化等因素共同作用，当月外汇储备规模上升。”王春英说。

王春英认为，当前全球疫情和世界经济形势复杂严峻，国际金融市场仍面临较多不稳定不确定因素。但我国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，经济韧性强、长期向好的基本面没有改变，有利于外汇储备规模保持总体稳定。

(责编：罗知之、吕骞)

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